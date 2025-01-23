Pokémon Pocket vous propose de partir à la chasse aux Pokémon Psy

Si vous manquez de Pokémon Psy dans votre Cartodex ou dans vos decks, participez sans attendre à la toute nouvelle apparition massive de Pokémon Pocket.
De manière occasionnelle, Pokémon Pocket
propose aux collectionneurs une opportunité d'augmenter leur collection à moindres frais via les apparitions massives. Cet événement fonctionnant sur le même système que la Pioche miracle permet d'obtenir des cartes axées sur un thème particulier, généralement un type de Pokémon. Par le passé, nous avons déjà pu assister à une apparition massive de Pokémon Feu
. Mais depuis le 23 janvier, c'est au tour du type Psy d'être mis à l'honneur.
Tentez d'obtenir Mew EX dans Pokémon Pocket grâce à la Pioche miracle
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle
, accessible depuis l'écran principal du jeu. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé dans Pokémon Pocket, trois Pioches miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans 20 % des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco.
- En vous connectant, vous avez une chance sur deux de tomber sur une Pioche miracle améliorée. Avec celle-ci, vous pouvez obtenir plusieurs cartes holographiques comme Mewtwo ou Gardevoir
- Enfin, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des Pokémon unco ou holo de type Psy ainsi que le très recherché Mew EX. Dans les deux cas, vous devrez dépenser 3 Vitalités miracle pour tenter votre chance.
Mais ce n'est pas tout ! En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions.
Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée de l'onglet Missions. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle. Cependant, vous n'avez que peu de temps pour en profiter.
En effet, l'apparition massive Psy n'est disponible en jeu que jusqu'au 29 janvier prochain à 6h59
heure française. Alors amis collectionneurs ou joueurs compétitifs, ne manquez pas cette opportunité !
commentaire (0)