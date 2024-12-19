Pokémon Pocket : Découvrez le deck Plante qui mettra K.O tous vos adversaires

L'extension L'Île Fabuleuse a changé la méta compétitive avec l'arrivée d'un deck où le petit Celebi peut faire de gros dégâts à vos meilleurs Pokémon EX.
L'arrivée de nouvelles cartes dans Pokémon Pocket
est l'occasion pour les dresseurs d'imaginer de nouveaux decks capables de rivaliser avec les champions de la méta en cours. Depuis le lancement du jeu en octobre 2024, deux titans se sont imposés lors des duels en mode Versus : le deck Mewtwo EX-Gardevoir, le deck Pikachu EX
et le deck Staross EX-Artikodin EX. Mais la mini-extension L'Île Fabuleuse
a modifié le classement.
De nombreux utilisateurs ont découvert un combo redoutable impliquant un Pokémon starter et un Pokémon légendaire
, tous deux de type Plante. De plus, il est très efficace contre le deck Eau
. Si vous souhaitez tester ce deck des rois de la forêt, découvrez sa composition et ses atouts dans les lignes qui suivent.
Celebi, un Pokémon capable de faire 200 ou 300 points de dégâts dans Pokémon Pocket
Pour qu'il fonctionne, ce deck Plante doit réunir deux conditions. La première est que Celebi Ex soit votre Pokémon actif
. Si son attaque parait assez faible et aléatoire car reposant sur la chance, elle révèle tout son potentiel si vous avez un Majaspic sur le banc.
Avant de voir arriver le Starter de 5e génération sur le terrain, vous devrez tout d'abord poser un Vipélierre, puis un Lianaja. S'ils tardent à venir, n'hésitez pas à utiliser une Pokéball ou une carte Recherches professorales. Car dès que les 2 Pokémon sont réunis, votre Celebi EX peut venir à bout de toutes les menaces. Les dégâts infligés par Celebi EX dépendent à la fois du nombre d'énergies qui lui sont attachées mais aussi du nombre de fois où vous obtenez un Face
au lancer de pièce. Or, Majaspic possède un talent qui fait que chaque énergie Plante attachée à un Pokémon compte double.
Pour lancer son attaque, Celebi EX a besoin de 2 énergies. Avec le talent de Majaspic, le jeu considère que 4 énergies sont attachées à Celebi EX. Il suffit alors d'ajouter une énergie supplémentaire par tour au Pokémon légendaire et de croiser les doigts.
Si la chance est de votre côté, vous pouvez facilement atteindre 150, 200, voire 300 points de dégâts. Si vous souhaitez jouer ce deck Plante, voici les cartes à réunir :
Si vous ne possédez pas de carte Erika, vous pouvez la remplacer par Morgane
- 2 Celebi EX (L'Île Fabuleuse)
- 2 Vipélierre (L'Île Fabuleuse)
- 2 Lianaja (L'Île Fabuleuse)
- 2 Majaspic (L'Île Fabuleuse)
- 2 Miaouss (Puissance Génétique)
- 2 Sinistrail (L'Île Fabuleuse)
- 2 Recherches Professorales (promo)
- 2 Erika (Puissance Génétique Dracaufeu)
- 2 Poké Ball (promo)
- 1 Vitesse + (promo)
- 1 Potion (promo)
. Elle vous permettra de remplacer votre Pokémon actif par l'un de ceux présents sur le banc, surtout si celui-ci est en difficulté.
En plus de cette modification, les dresseurs qui le souhaitent peuvent utiliser d'autres Pokémon à la place de Miaouss.
Vous pouvez par exemple remplacer les deux chats par un Noeunoeuf et un Noadkoko EX ou par un Chlorobule et un Fragilady
. La première option vous permettra d'avoir un autre attaquant à disposition si Celebi tarde à arriver. Tandis que la seconde vous permettra de placer davantage d'énergies Plante sur le Pokémon légendaire pour lui permettre de faire de très gros dégâts.
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