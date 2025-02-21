Pokémon Pocket passe à l'heure ténébreuse avec une nouvelle apparition massive

Si vous souhaitez ajouter des Pokémon Ténèbres à votre collection ou vos decks, ne manquez pas cet événement dans Pokémon Pocket.
Dans Pokémon Pocket
, les Apparitions massives mettent à l'honneur un type de Pokémon au travers de la Pioche miracle. En participant, les dresseurs peuvent facilement obtenir des cartes manquantes, même si celles-ci ne sont pas inédites ou promotionnelles. Par le passé, les types Feu, Électrique et Psy ont déjà eu droit à leur apparition massive dans Pokémon Pocket. Mais depuis le 21 février, les ténèbres s'emparent de la Pioche miracle.
Tentez d'obtenir Dimoret EX et d'autres Pokémon de type Ténèbres dans Pokémon Pocket
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle
, accessible depuis l'écran principal du jeu. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé dans Pokémon Pocket, trois Pioches miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco ainsi que d'objets comme des Sabliers boosters ou des Tickets boutique.
- En vous connectant, vous pouvez tomber sur une Pioche miracle améliorée. Avec celle-ci, vous pouvez obtenir plusieurs cartes holographiques comme Darkrai ou Smogogo.
- Enfin, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des Pokémon unco ou holo de type Ténèbres ainsi que Dimoret EX. Dans les deux cas, vous devrez dépenser des Vitalités miracle pour tenter votre chance.
Mais ce n'est pas tout ! En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions
. Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée de l'onglet Missions. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle.
Cependant, vous n'avez que peu de temps pour en profiter. En effet, l'apparition massive Ténèbres n'est disponible en jeu que jusqu'au 27 février prochain à 6h59 heure française.
Or, cela coïncide avec le Pokémon Day et le lancement potentiel d'un nouvel événement en jeu. Dresseurs, surveillez donc votre Pioche miracle et le calendrier, car des surprises vous attendent sûrement pour le Pokémon Day.
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