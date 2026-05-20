Pokémon Pocket a dépassé les 200 millions de téléchargements

Depuis son lancement en octobre 2024, Pokémon Pocket a captivé des millions de chasseurs de cartes dans le monde entier et il le prouve en décrochant un nouveau record.

Ouvrir des boosters de cartes Pokémon est une activité appréciée par les petits et les grands dresseurs. Si l'achat de paquets du TCG Pokémon est devenu difficile à cause de l'afflux de scalpeurs et des prix, l'arrivée de Pokémon Pocket a permis d'avoir cette petite dose de dopamine quotidienne.

Lors du premier anniversaire du jeu, il avait été révélé que le titre avait été téléchargé plus de 150 millions de fois. Mais aujourd'hui, un nouveau palier a été atteint, propulsant Pokémon Pocket au sommet des jeux les plus populaires sur mobiles.

Pokémon Pocket : une recette simple, gratuite et adaptée à tous les joueurs

En effet, Pokémon Pocket vient de franchir le cap des 200 millions de téléchargements mondiaux. S'il est encore loin du milliard de téléchargements de titres comme Candy Crush, Subway Surfers, Roblox ou PUBG Mobile, l'exploit reste impressionnant mais peu étonnant car Pokémon reste la franchise la plus populaire au monde.

Avec une nouvelle extension ajoutée chaque mois, des événements réguliers permettant d'obtenir des récompenses inédites, ses échanges et ses parties classées, Pokémon Pocket permet à un large public de profiter des avantages du TCG Pokémon dans une version simplifiée et gratuite.

D'ailleurs, le titre pourrait bien proposer quelques surprises supplémentaires dans le cadre des 30 ans de la franchise.

Plusieurs nouveautés prévues dans les prochains mois ?

Des fuites suggèrent qu'un mode Raid pourrait être ajouté dans les prochains mois. S'il n'a pas encore été officialisé, les informations en ligne décrivent ce mode comme une activité réunissant plusieurs joueurs dans un même lobby pour ouvrir des paquets ensemble. Les cartes obtenues de cette manière porteraient également la mention « Packs de Raid ».

Une autre rumeur indique qu'une extension spéciale serait proposée dans Pokémon Pocket pour célébrer le 30e anniversaire de la licence, tout comme celle prévue dans le TCG Pokémon papier. Mais il faudra attendre la traditionnelle révélation en vidéo pour confirmer cette théorie. En attendant, Pokémon Pocket reste disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.