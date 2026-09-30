Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Promo-B de Darkrai ?

Si vous aimez les atmosphères ténébreuses, les lieux hantés et Darkrai, alors la nouvelle carte Promo-B de Pokémon Pocket devrait vous combler. Voici comment l'obtenir.

Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Pour combler tous les dresseurs, des Pokémon très appréciés sont souvent mis à l'honneur de cette manière.

Que ce soit Victini, Psykokwak, ou Celebi, tous ont déjà eu droit à une très belle carte promotionnelle par le passé. À l'approche du mois d'octobre et d'Halloween, un Pokémon ténébreux aux allures de fantôme se prépare à effrayer les joueurs.

Gare au manoir hanté par Darkrai

Présenté dans le Pokédex comme le Pokémon Noirtotal, Darkrai est, dans sa version EX, un Pokémon fréquemment utilisé dans les decks compétitifs de Pokémon Pocket. Mais cette version, plutôt destinée aux collectionneurs, rappelle qu'il est avant tout un Pokémon entouré de mystère. Maître du sommeil, il voyage pour créer des rêves et des cauchemars dans l'esprit de ceux qu'il croise.

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De base, vous pouvez ajouter Darkrai à votre collection en récupérant sa carte holographique dans les extensions Méga-Rayonnement ou Booster de Luxe Méga. Notons que dans cette dernière, il est même possible d'obtenir une version brillante parallèle de cette même carte. Mais sa variante Illustration rare le met en scène dans un décor mystérieux rappelant un ancien manoir éclairé uniquement à la bougie.

Sachez toutefois que les deux cartes possèdent les mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse des points de vie, des attaques ou des faiblesses. Seule l'illustration de la carte est différente.

La carte idéale pour Halloween, à condition de posséder le Pass premium de Pokémon Pocket

Proposé pour une durée limitée en jeu, le Darkrai Promo-B entouré d'étoiles ne peut être obtenu qu'en souscrivant au Pass payant (9,99 euros par mois). La carte est la première récompense offerte aux joueurs abonnés qui se connectent à Pokémon Pocket à partir du 1er octobre 2026.

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Souscrire au Pass vous permettra également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour, d'obtenir des Sabliers supplémentaires en validant des missions spéciales ou d'obtenir des Tickets premium à échanger contre des accessoires cosmétiques exclusifs, dont la collection spéciale de Méga-Dracaufeu X EX.

Mais allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !