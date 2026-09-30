Pokémon Pocket : Profitez d'une Pioche miracle exceptionnelle pour compléter un set très exigeant

Souvent organisée en milieu de mois, la Pioche miracle de Pokémon Pocket a pris un peu d'avance. Pour célébrer le lancement de Booster de Luxe Méga, l'événement est de retour avec un twist précieux pour les complétistes.

En temps normal, l'événement Pioche Miracle de Pokémon Pocket permet d'obtenir des cartes promotionnelles avec des illustrations inédites. Mais un vent brillant semble souffler sur le jeu de cartes à collectionner de DeNA.

Afin de marquer les débuts de Booster de Luxe Méga, une pioche miracle spéciale est disponible en jeu. Et si vous souhaitez réunir les 402 cartes du set principal de cette extension récapitulative, elle pourrait vous être très utile. En effet, elle met à l'honneur les cartes brillantes parallèles, équivalent des cartes Reverse du TCG Pokémon.

Chassez les cartes brillantes parallèles de Booster de Luxe Méga dans cette pioche miracle inédite

De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

La première est gratuite, mais ne comprend qu'une carte brillante parallèle. Dans ce cas de figure, l'obtention n'est pas garantie mais peut aider à faire avancer le set principal avec les autres cartes proposées.

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Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. Si elle est plus « chère », cette pioche comprend 5 cartes brillantes parallèles. Vous augmentez donc les probabilités d'obtenir une carte manquante et pouvez plus facilement avancer dans votre master set.

Des missions bonus réalisables par tous les joueurs de Pokémon Pocket

En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir un certain nombre de cartes ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En validant ces missions, vous pourrez obtenir différentes récompenses.

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Mais à la différence d'un événement Pioche miracle classique, il n'y a pas de cartes promotionnelles ou de collection d'objets cosmétiques. Les récompenses sont des Tickets boutiques et des Sabliers miracle. Néanmoins, cela permet d'obtenir facilement ces monnaies pratiques.

La pioche miracle dédiée aux cartes brillantes parallèles est disponible depuis le 30 septembre et elle restera active jusqu'au 9 octobre prochain. Rappelons pour conclure que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.