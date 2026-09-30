Pokémon Pocket : Méga-Dracaufeu X vedette d'une collection cosmétique flamboyante

Méga-Dracaufeu X a droit à une nouvelle collection d'objets cosmétiques dans Pokémon Pocket ! Si elle risque d'en faire craquer plus d'un, elle n'est accessible qu'à une condition.

Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés, notamment Dracaufeu.

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S'il a déjà eu droit à plusieurs collections cosmétiques depuis le lancement du jeu, le plus célèbre des dragons est une nouvelle fois à l'honneur. Pour célébrer le lancement de l'extension Booster de Luxe Méga, la Méga-évolution X du Pokémon est déclinée dans une série d'accessoires épiques qui vont faire pétiller les yeux de ses admirateurs.

La collection de Méga-Dracaufeu X réservée aux détenteurs du Pass Premium de Pokémon Pocket

Cependant, cette collection flamboyante possède une caractéristique qui va diviser les joueurs. En effet, ceux-ci ne seront disponibles qu'à partir du 1er octobre 2026 et seront réservés aux détenteurs du Pass premium de Pokémon Pocket (accessible via un abonnement mensuel payant).

En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires aux teintes bleues et violettes. Ceux-ci coûteront entre 3 et 12 tickets premium et incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un arrière-plan représentant Méga-Dracaufeu X. Certains vont certainement craquer en les voyant, notamment pour l'arrière-plan montrant un duel entre Méga-Dracaufeu X et Méga-Dracaufeu Y.

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Précisons que la collection cosmétique de Méga-Dracaufeu X n'est disponible que pour une durée limitée. Celle-ci disparaitra de l'application le 1er décembre 2026 et il ne sera alors plus possible de l'obtenir.

Hoopa à l'honneur dans un méga-pack incluant des cosmétiques et des Poké-Lingots

Les joueurs et joueuses qui préfèrent le maître des anneaux peuvent dès à présent craquer pour sa collection d'objets cosmétiques. Celle-ci comprend un arrière-plan pouvant accueillir 4 cartes, une couverture de Cartodex, une Poké pièce, des protège-cartes et un tapis de jeu. Mais il inclut également 120 Poké Lingots, la monnaie payante du jeu.

Vous l'aurez compris : il faut dépenser de l'argent réel pour décorer votre profil avec Hoopa. Le pack en question est accessible dans la boutique en jeu, via l'onglet « Acheter des Poké Lingots ». Il faudra dépenser 22,99 euros pour profiter du contenu de ce pack.

Dans les deux cas, il faut donc dépenser de l'argent réel pour personnaliser votre profil avec ces deux collections. Mais en ne prenant pas en compte les conditions d'obtention, préférez-vous les cosmétiques de Méga-Dracaufeu X ou d'Hoopa ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous.