Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Booster de Luxe Méga

Un an après Booster de Luxe EX, Pokémon Pocket propose une nouvelle extension réunissant les meilleures cartes de l'année écoulée. Découvrez tout ce que Booster de Luxe Méga vous réserve dans les lignes qui suivent.

Le 30 septembre 2025, Pokémon Pocket lançait Booster de Luxe EX, une extension très différente de toutes celles proposées par le passé sur bien des points. Revenue en jeu de manière occasionnelle, cette extension best-of était une surprise bienvenue pour les malchanceux des ouvertures et les nouveaux joueurs.

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Mais depuis le 30 septembre 2026, une nouvelle version est disponible en jeu. Annoncée il y a quelques jours, Booster de Luxe Méga reprend le même modèle que son aînée, mais avec des cartes et des surprises différentes. Il semble donc que cela devienne une tradition annuelle pour conclure chaque bloc avant le prochain anniversaire du jeu.

Pour conclure le bloc B / Méga en apothéose, voici ce qui attend les joueurs et les collectionneurs avec Booster de Luxe Méga.

La nouvelle extension de Pokémon Pocket contenant le plus de cartes

Booster de Luxe EX avait marqué les esprits à son arrivée en devenant l'extension de Pokémon Pocket contenant le plus de cartes. Mais Booster de Luxe Méga a pulvérisé son record en proposant un total de 429 cartes. Ce chiffre astronomique et qui pourrait donner le vertige aux complétistes est lié à un détail clé : les cartes brillantes parallèles.

Comme dans une extension normale du TCG Pokémon, il est possible de trouver des cartes Reverse rares (ici appelées Parallel rares) dans les paquets de Booster de Luxe Méga.

Toutes les cartes du set principal à l'exception des cartes EX sont concernées. Cela explique en partie la taille de cette extension récapitulative. Mais elle réunit également certaines des cartes les plus populaires ou les plus jouées des extensions du bloc B, de Méga-Ascension jusqu'à Domination céleste.

Moins de cartes dans les paquets de Booster de Luxe Méga, mais une carte EX garantie par ouverture

Tout comme le set proposé l'an dernier, Booster de Luxe Méga propose un système différent pour ses ouvertures. Chaque paquet ne contient pas 5, mais seulement 4 cartes. Toutefois, chaque paquet contient une carte EX au minimum.

Un booster peut aussi inclure une ou plusieurs cartes brillantes parallèles, une carte holographique ou une carte secrète. De fait, elle est très prisée des débutants ou des jeunes joueurs car chaque paquet ouvert renferme une surprise.

Un petit nombre de cartes secrètes à réunir

Si Booster de Luxe Méga possède également un set secret, il est plus petit que la plupart des autres extensions de Pokémon Pocket avec seulement 27 cartes. Cependant, certaines des cartes disponibles pourraient bien inciter les joueurs à enchaîner les ouvertures, notamment à cause du plus recherché des dragons. La répartition des cartes secrètes dans Booster de Luxe Méga est la suivante :

6 cartes Illustration rares (Reptincel, Glaivodo, Meloetta, Pâtachiot, Minidraco et Évoli)

16 cartes Full Art dont 4 dresseurs et 12 Pokémon EX en version pin's

Une carte Immersive rare représentant Méga-Dracaufeu X EX

2 cartes à deux éclats colorés représentant Dedenne EX chromatique et Méga-Diancie EX chromatique

2 cartes Gold rares à l'effigie de Koraidon EX et Miraidon EX

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : L'Ambition de la Team Rocket, Booster de Luxe Méga et Domination céleste. Sélectionnez simplement le booster doré au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.

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La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète ou brillante parallèle apparaît dans une pioche. Attention toutefois : pour les paquets Booster de Luxe Méga, la pioche miracle est légèrement différente. Vu qu'il n'y a que 4 cartes dans chaque paquet, la traditionnelle cinquième carte est remplacée par 2 sabliers.

Enfin, pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

Des missions très faciles à valider, mais des cartes disponibles pour une durée limitée

Booster de Luxe Méga ajoute aussi son mot de missions à valider et certaines d'entre elles seront validées instantanément en lançant l'application. Parce qu'elle réunit des cartes déjà disponibles depuis quelques mois, vous pourrez valider les missions si vous possédez déjà les cartes en question. Cela fonctionne même si vous n'avez pas encore ouvert de paquets de Booster de Luxe Méga. De quoi faire facilement le plein de Sabliers miracle et de tickets Boutique.

Mais n'oubliez pas que, comme Booster de Luxe EX, Booster de Luxe Méga n'est proposé que pour une courte période. Vous pourrez ouvrir des paquets de cette extension best of jusqu'au 28 octobre 2026. Passée cette date, l'extension disparaitra de l'application. Cependant, elle pourra revenir en jeu de manière exceptionnelle, toujours pour une durée limitée. Alors ne manquez pas ce paquet doré !