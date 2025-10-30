Pokémon Pocket : Découvrez toutes les surprises offertes pour le premier anniversaire du jeu

Le premier anniversaire de Pokémon Pocket est célébré en fanfare. D'une vidéo spéciale aux récompenses offertes, plongez dans cette ambiance festive et faites le plein de cadeaux dès maintenant.
Il y a un an jour pour jour (à l'heure où ces lignes sont rédigées), Pokémon Pocket
débarquait officiellement sur nos appareils iOS et Android. Depuis les premiers boosters de Puissance génétique, l'application qui nous permet d'ouvrir des paquets numériques n'a cessé de croitre et d'attirer de plus en plus de joueurs. Afin de marquer ce cap historique, DeNA a prévu plusieurs surprises
pour remercier l'ensemble de la communauté.
Une vidéo spéciale montrant tous les exploits accomplis par les joueurs en un an
Le premier cadeau est une vidéo partagée sur la chaine YouTube officielle Pokémon en français
. Baptisée « Souvenirs de poche », elle dévoile quelques chiffres étonnants sur le jeu depuis ses débuts. Nous apprenons notamment qu'en un an, plus de 18 milliards de paquets ont été ouverts
dans le monde et plus de 12 milliards de combats ont eu lieu.
La vidéo en question montre également l'excitation des joueurs à la découverte d'une carte rare ou encore un récapitulatif des animations des cartes Immersive rares du jeu. Mais la vidéo est un petit amuse-bouche car les festivités ont lieu directement dans l'application.
Validez les 23 missions de la campagne anniversaire de Pokémon Pocket et récupérez des cosmétiques exclusifs
L'événement temporaire « Missions du premier anniversaire »
a débuté dans Pokémon Pocket le 30 octobre 2025, soit le même jour que le lancement de l'extension Méga-Ascension
. Les joueurs débutants et confirmés sont invités à réaliser une série de missions très simples, toutes consultables dans l'onglet Missions du jeu.
Ces quêtes vous demandent entre autres de vous connecter pendant 7 jours différents, d'utiliser la Pioche miracle une fois, de gagner 5 combats, de réaliser 3 échanges de cartes et d'utiliser de la Vitalité booster pour ouvrir des paquets. Chaque mission validée est récompensée par des Sabliers Booster, des Poudres Éclat, des Tickets Boutique et par un insigne spécial
.
Chaque mission validée fait également progresser une jauge visible en haut de l'écran de l'événement
. Celle-ci est constituée de plusieurs paliers avec des récompenses rattachées. Une fois que vous aurez validé 3, 5, 10, 15 puis 20 missions différentes, vous pourrez réclamer les cosmétiques inédits offerts pour l'occasion, mettant à l'honneur Méga-Absol et les Méga-évolutions.
Des boosters offerts et une carte promotionnelle d'Évoli à récupérer avant qu'il ne soit trop tard !
Mais ce n'est pas tout : vous pouvez également récupérer gratuitement une carte et des boosters gratuits pendant cet anniversaire. Pour cela, vous pouvez tout d'abord participer au compte à rebours d'anniversaire. Accessible jusqu'au 8 novembre 2025, il vous demande simplement de vous connecter au jeu pendant 5 jours pour réclamer les récompenses associées
, dont cette magnifique carte d'Évoli soufflant la première bougie du jeu. Une deuxième vague de missions anniversaire sera également proposée
dans quelques jours et permettra de récupérer jusqu'à 24 boosters différents gratuitement. Alors ne manquez pas les célébrations de Pokémon Pocket et célébrez avec les joueurs du monde entier la première année du jeu !
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