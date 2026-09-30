Pokémon Pocket : Comment obtenir les 2 emblèmes secrets de Booster de Luxe Méga ?

Les Pokémon EX vont personnaliser votre profil dans Pokémon Pocket. Deux nouveaux emblèmes liés à ce type de créature viennet d'être ajoutés à l'application, découvrez comment les obtenir en lisant les lignes qui suivent.

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des Starters et plus encore.

Booster de Luxe Méga, l'extension disponible en jeu depuis le 30 septembre 2026, perpétue cette tradition en proposant de récupérer non pas un, mais deux emblèmes secrets. L'un d'eux devrait d'ailleurs plaire à tous les passionnés de Dracaufeu.

Un duo d'emblèmes dorés sous le signe des cartes EX

Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à obtenir un certain nombre de cartes d'une extension spécifique, que ce soit via les boosters, les échanges ou la Pioche miracle. Mais la deuxième manière consiste à obtenir des cartes spécifiques pour valider une mission secrète. Booster de luxe Méga a décidé de ne pas choisir en associant un emblème à chaque méthode.

Le Méga-Dracaufeu X EX du set principal

Pokémon apprécié des petits comme des grands, Méga-Dracaufeu X EX est l'une des grandes vedettes de Booster de Luxe Méga. Le dragon noir a trois cartes à son effigie dans le set, dont la carte Immersive rare de l'extension. Il est aussi décliné dans une collection d'objets cosmétiques proposée pour une durée limitée.

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Pour compléter cette mise en avant, il a aussi droit à un emblème spécial. Mais pour l'obtenir, vous devez réunir toutes les cartes de rareté 1 à 4 diamants. Cependant, Booster de luxe Méga est un set à part car il comprend également les cartes brillantes parallèles, équivalent des Reverse du TCG Pokémon. Or, celles-ci sont comptabilisées dans le set principal de Booster de Luxe Méga.

Il faudra donc utiliser la pioche miracle événementielle, faire des échanges avec vos amis et multiplier les ouvertures pour pouvoir obtenir cet emblème de Dracaufeu à la bordure dorée.

Une multitude de Méga-évolutions EX

Pour obtenir le deuxième emblème décoré du symbole EX, les joueurs de Pokémon Pocket devront utiliser la deuxième méthode. Ils devront donc réunir des cartes précises pour l'ajouter à leur collection. Cependant, la liste est encore plus exigeante que celle de l'emblème de Méga-Dracaufeu X EX.

L'emblème sera remis à tous les joueurs et joueuses qui obtiendront les 44 cartes EX de l'extension Booster de luxe Méga. Cela comprend les 30 cartes EX présentes dans le set principal, mais aussi celles se trouvant dans le set secret. Il faut donc ajouter à cela les 12 cartes Full Art des Méga-évolutions, mais aussi la carte Immersive rare de Méga-Dracaufeu X EX et la version chromatique de Méga-Diancie EX.

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Une sacrée dose de chance et des échanges seront donc nécessaires pour valider cette mission secrète et obtenir la récompense associée.

Comment afficher ces emblèmes et les autres disponibles dans Pokémon Pocket ?

Une fois que vous avez obtenu l'un de ces emblèmes dorés, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème EX ou l'emblème de Méga-Dracaufeu pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec ces emblèmes ou à montrer vos Pokémon préférés, qu'il s'agisse de Voltoutou, de Méga-Tortank ou encore de Méga-Rayquaza.