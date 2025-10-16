DeNA (Pokémon Pocket) prend une mesure forte pour réduire les risques de leak

Depuis ses débuts, Pokémon Pocket est victime de leaks réguliers. Afin de limiter ces fuites, son développeur a décidé d'agir afin de contrecarrer les datamineurs.
Les leaks et les fuites sont la bête noire de tous les développeurs de jeux vidéo. Ces révélations involontaires apparaissant sur les réseaux sociaux gâchent la découverte d'un jeu ou d'une annonce. Pokémon Pocket
n'échappe pas à ce phénomène et a déjà été victime de nombreuses fuites depuis son lancement.
Généralement, ces leaks dévoilent le nom d'une extension à venir ou sa date de lancement
. L'une des fuites les plus importantes a même révélé la liste complète des cartes de l'extension Choc Spatio-temporel
plusieurs heures avant son apparition en jeu. Face aux plaintes répétées des joueurs à ce sujet, DeNA, le développeur du titre, a pris les choses en main. Mais la révélation a été faite de manière très ironique.
Une protection plus poussée pour éviter les fuites dans Pokémon Pocket... révélée par un leaker
C'est en effet CRanAYo, un leaker spécialisé dans les news sur Pokémon Pocket
, qui a mis en lumière les mesures prises par DeNA. Il révèle sur Reddit que le développeur a modifié les « News leak paths »
, équivalents de routes numériques dévoilant les informations liées à une extension, dans le code du jeu.
Le changement étant assez récent, il est difficile de savoir si les leakers et les dataminers comme CRanAYo continueront à trouver des moyens d'accéder aux informations sur le contenu inédit. Mais cela n'a pas empêché CentroLeaks d'accéder à de potentielles informations exclusives
sur l'extension B1 de Pokémon Pocket.
Les médias officiels révélés en avance : un autre problème pointé par la communauté
Si la mesure peut être saluée, la communauté dénonce sur Reddit un autre défaut majeur lié aux leaks de Pokémon Pocket. Ces derniers mois, les fuites relayées incluaient des photos et des vidéos officielles. D'ailleurs, ces médias proviennent de différents pays, montrant que la confidentialité des informations partagées sur les réseaux sociaux ne serait pas assez poussée.
L'un des derniers exemples en date est le leak du trailer coréen de l'extension temporaire Booster de Luxe EX
.
Aujourd'hui, les joueurs espèrent donc que DeNA fera le nécessaire pour mieux coordonner les équipes médias sociaux et presse du jeu.
commentaire (0)