Pokémon Pocket : L'extension A4b révélée en avance ? Son contenu risque de diviser les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 septembre 2025 à 11h04
Une publicité repérée sur le compte X/Twitter japonais pourrait bien avoir dévoilé le thème de la nouvelle extension de Pokémon Pocket. Si celle-ci est vraie, une partie des joueurs risque d'être déçue par cette série.
Pokémon Pocket : L'extension A4b révélée en avance ? Son contenu risque de diviser les joueurs
Les joueurs de Pokémon Pocket ont les yeux rivés sur les nouvelles de leur jeu préféré. La fin du mois marque généralement l'arrivée d'une nouvelle extension et tous les indices trouvés en ligne sont scrutés. Mais l'extension A4b, mini-série qui succèdera à Source secrète, ne s'est pas encore montrée. Certains espéraient ainsi avoir la révélation officielle avec la diffusion du trailer. Cependant, une vidéo japonaise pourrait avoir montré un premier aperçu de l'extension avant l'heure. 

High Class Pack ex, la nouvelle extension de Pokémon Pocket ? 

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Publiée sur le compte X/Twitter du jeu, la courte vidéo montre un booster doré décoré de Pokémon légendaires, mais également les 3 vedettes de la première extension de Pokémon Pocket. D'après les informations partagées par cette publicité, la série A4b s'appellerait High Class Pack ex et proposerait une première dans l'histoire du jeu mobile de DeNA.

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En effet, elle proposerait des boosters plus petits, ne contenant que 4 cartes. Mais chaque paquet ouvert contiendrait au minimum une carte de rareté 4 diamants, soit une carte EX garantie par ouverture. Ce détail devrait combler les joueurs qui se sont plaints par le passé du taux d'obtention de ces cartes. Cependant, cette potentielle extension A4b pourrait ne pas séduire les fidèles de la première heure à cause d'un détail.

Une extension principalement constituée de cartes déjà disponibles en jeu ?

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À la manière de certaines extensions japonaises du TCG Pokémon, l'extension A4b de Pokémon Pocket serait essentiellement composée de cartes déjà apparues dans d'autres extensions depuis le lancement du jeu. Certains plans montrent par exemple l'Évoli EX présent dans La Clairière d'Évoli, le Dracaufeu EX et le Giratina EX de Réjouissances Rayonnantes ou encore l'Artikodin EX de Puissance génétique. 

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Les reprints (c'est-à-dire la réutilisation de cartes déjà vues) peuvent donc être nombreux. S'ils peuvent permettre aux nouveaux venus et aux malchanceux de compléter plus facilement leur collection, les anciens pourraient bouder cette série. Malgré tout, de nouvelles illustrations semblent proposées pour des cartes populaires comme Pikachu, Amphinobi, Gardevoir ou Recherches professorales. 

Miniature vidéo

Même si elle semble officielle, il faut néanmoins attendre le trailer définitif (en français ou en anglais) pour confirmer ou non l'arrivée de cette extension dorée dans Pokémon Pocket dans quelques jours.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaires (2)

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Amau (invité) Le 26/09/2025 à 00:29

Assez dubitatif, à voir ! Ça peut être décevant comme ça peut être intéressant, surprise ;)

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On verra (invité) Le 24/09/2025 à 13:31

On verra bien ça reste fun quand même