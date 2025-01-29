Pokémon Pocket : Toutes les cartes de l'extension Choc Spatio-temporel révélées par un leak

À seulement quelques heures de son lancement, l'extension Choc Spatio-temporel de Pokémon Pocket a été victime d'une fuite révélant l'ensemble de ses cartes, secrètes comprises.
Disponible à partir du 30 janvier 2025, l'extension A2 alias Choc Spatio-temporel
est la deuxième extension majeure de Pokémon Pocket
. Les collectionneurs du monde entier sont d'ailleurs impatients de découvrir les nouvelles cartes de cette série qui mettent principalement à l'honneur la région de Sinnoh. Cependant, des leaks inattendus survenus les 28 et 29 janvier
pourraient bien gâcher la découverte de l'extension.
De nouvelles cartes de Pokémon Pocket avec des dragons, des outils et un castor
Dans la vidéo de présentation de l'extension et sur ses différents réseaux sociaux, The Pokémon Company avait donné un petit aperçu du set en dévoilant quelques cartes. De plus, les joueurs avaient deviné que la série inclurait des cartes à l'effigie de Dialga et Palkia
, les deux Pokémon en vedette sur les boosters. Néanmoins, plusieurs utilisateurs de Reddit ont partagé des publications avec spoilers dévoilant la totalité des cartes de l'extension, les nouveaux effets et les cartes secrètes.
All revealed cards from the Space-Time Smackdown set (cards are in random order)
byu/ilMakio inPTCGP
L'un des leaks les plus importants révèle plus de 30 cartes différentes
, dont certaines qui ont particulièrement captivé l'attention des joueurs compétitifs. En effet, Carchacroc devrait faire ses débuts avec cette extension
. Or, ce Pokémon de type Dragon a le potentiel de chambouler la méta car le type est peu répandu et particulièrement puissant. Un autre détail mis en avant par les plus attentifs est l'arrivée des cartes Outil
, des objets qui peuvent vous donner un avantage.
Tant que l'extension n'est pas officiellement disponible dans Pokémon Pocket, ces fuites sont à considérer comme des rumeurs. Cependant, le visuel très propre et la présence de Pokémon souvent moins mis en avant laissent peu de doutes quant à la véracité de ces informations.
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