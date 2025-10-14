Légendes Pokémon: Z-A : Ces Méga-évolutions seraient exclusives au DLC du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 octobre 2025 à 16h51
CentroLeaks a partagé une liste qui ne devrait pas ravir les futurs dresseurs et dresseuses de Légendes Pokémon: Z-A. Selon ses sources, plusieurs Méga-évolutions ne pourraient être obtenues que via le DLC payant du jeu.
Légendes Pokémon: Z-A : Ces Méga-évolutions seraient exclusives au DLC du jeu
À quelques jours de la sortie de Légendes Pokémon: Z-A, les fuites se multiplient. Les dernières en date évoquent un changement sur une figure culte de la saga et des leaks majeurs pour les sorties à venir de l'ensemble de la licence. Cependant, les dresseurs et dresseuses sont surtout curieux de découvrir les nouvelles Méga-évolutions apportées par ce nouvel opus. 

Les deux formes de Méga-Raichu et 14 autres Méga-évolutions exclusives au DLC de Légendes Pokémon: Z-A ?

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Plusieurs d'entre elles ont déjà été confirmées par les comptes officiels de Pokémon sur les réseaux sociaux comme Méga-Brutalibré, Méga-Sépiatroce ou encore Méga-Empiflor. Mais l'annonce du DLC Méga-Dimension a rabattu les cartes. D'ailleurs, Centro Leaks dévoile dans une récente publication que ce contenu additionnel payant pourrait intégrer jusqu'à 16 Méga-évolutions inédites. Or, il est fort probable qu'il ne soit possible de les obtenir qu'en achetant ce DLC à 30 euros. 


Dans le trailer de présentation de Méga-Dimension, les joueurs ont découvert les nouvelles formes de Raichu avec Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y. Mais la liste partagée par CentroLeaks évoque également 14 autres Méga-évolutions, dont de mystérieuses Méga-évolutions Z. L'insider évoque notamment l'arrivée via ce DLC de : 
  • Méga-Absol Z
  • Méga-Carchacroc Z
  • Méga-Lucario Z
  • Méga-Éoko
  • Méga-Étouraptor
  • Méga-Golemastoc
  • Méga-Mistrgrix
  • Méga-Crabominable
  • Méga-Sarmuraï
  • Méga-Magearna
  • Méga-Scovilain
  • Méga-Floréclat
  • Méga-Nigirigon
  • Méga-Glaivodo

Des rumeurs à prendre avec des pincettes pour l'instant

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Bien entendu, il ne s'agit là que de rumeurs liées à du dataminage. À l'heure actuelle, à l'exception des deux Méga-Raichu, The Pokémon Company n'a pas encore dévoilé les Pokémon qu'il sera possible de croiser dans le DLC Méga-Dimension. Mais dès que nous aurons davantage d'informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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