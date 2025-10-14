Légendes Pokémon: Z-A : Ces Méga-évolutions seraient exclusives au DLC du jeu

CentroLeaks a partagé une liste qui ne devrait pas ravir les futurs dresseurs et dresseuses de Légendes Pokémon: Z-A. Selon ses sources, plusieurs Méga-évolutions ne pourraient être obtenues que via le DLC payant du jeu.
À quelques jours de la sortie de Légendes Pokémon: Z-A
, les fuites se multiplient. Les dernières en date évoquent un changement sur une figure culte de la saga et des leaks majeurs pour les sorties à venir
de l'ensemble de la licence. Cependant, les dresseurs et dresseuses sont surtout curieux de découvrir les nouvelles Méga-évolutions apportées par ce nouvel opus.
Les deux formes de Méga-Raichu et 14 autres Méga-évolutions exclusives au DLC de Légendes Pokémon: Z-A ?
Plusieurs d'entre elles ont déjà été confirmées par les comptes officiels de Pokémon sur les réseaux sociaux comme Méga-Brutalibré
, Méga-Sépiatroce ou encore Méga-Empiflor
. Mais l'annonce du DLC Méga-Dimension
a rabattu les cartes. D'ailleurs, Centro Leaks dévoile dans une récente publication que ce contenu additionnel payant pourrait intégrer jusqu'à 16 Méga-évolutions inédites
. Or, il est fort probable qu'il ne soit possible de les obtenir qu'en achetant ce DLC à 30 euros.
Dans le trailer de présentation de Méga-Dimension, les joueurs ont découvert les nouvelles formes de Raichu avec Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y.
Mais la liste partagée par CentroLeaks évoque également 14 autres Méga-évolutions, dont de mystérieuses Méga-évolutions Z. L'insider évoque notamment l'arrivée via ce DLC de :
- Méga-Absol Z
- Méga-Carchacroc Z
- Méga-Lucario Z
- Méga-Éoko
- Méga-Étouraptor
- Méga-Golemastoc
- Méga-Mistrgrix
- Méga-Crabominable
- Méga-Sarmuraï
- Méga-Magearna
- Méga-Scovilain
- Méga-Floréclat
- Méga-Nigirigon
- Méga-Glaivodo
Des rumeurs à prendre avec des pincettes pour l'instant
Bien entendu, il ne s'agit là que de rumeurs liées à du dataminage. À l'heure actuelle, à l'exception des deux Méga-Raichu, The Pokémon Company n'a pas encore dévoilé les Pokémon qu'il sera possible de croiser dans le DLC Méga-Dimension.
Mais dès que nous aurons davantage d'informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Rappelons pour le moment que Légendes Pokémon: Z-A sera disponible dès le 16 octobre prochain
et qu'il est déjà possible de précommander le DLC Méga-Dimension sur le Nintendo eShop.
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