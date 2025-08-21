Légendes Pokémon: Z-A passe en mode Resident Evil pour dévoiler sa nouvelle Méga-évolution

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 août 2025 à 15h58
Horreur et Pokémon sont généralement deux mots qui ne vont pas ensemble. Pourtant, Légendes Pokémon: Z-A a joué la carte de la peur en reprenant de grands clichés du jeu d'horreur pour dévoiler l'une des nouveautés du titre.
Légendes Pokémon: Z-A passe en mode Resident Evil pour dévoiler sa nouvelle Méga-évolution
En règle générale, les trailers présentant les nouveautés des jeux Pokémon sont très colorés, dynamiques et destinés à un large public comprenant des adultes et de jeunes dresseurs. Pourtant le 19 août 2025, les comptes de la franchise sur les différents réseaux sociaux ont annoncé la diffusion d'une vidéo « destinée à un public averti » liée à Légendes Pokémon: Z-A

Face à cette révélation, il y a eu quelques doutes et haussements de sourcils. En effet, la licence Pokémon est connue pour être accessible à partir de 7 ans. Mais à l'approche d'Halloween et alors que la gamescon 2025 a eu droit à son lot de bandes-annonces liées à des jeux d'horreur, The Pokémon Company a voulu s'aventurer sur ce terrain en proposant un trailer « effrayant » à sa sauce

Grincements inquiétants, regard intimidant et jump scare avec des araignées au programme

La vidéo démarre en vue FPS, à la manière d'une séance de jeu dans Resident Evil. Deux jeunes explorateurs, dont l'un équipé d'une lampe torche, entrent dans ce qui semble être une maison abandonnée d'Illumis. Rapidement, ils observent des éléments étranges et repris à de nombreux classiques de l'horreur.

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Au milieu des cartons, une Poké-poupée de Mélofée les observe en silence. Sous leurs pas, le sol en bois grince comme s'ils n'étaient pas seuls en ces lieux. D'étranges flaques visqueuses dégageant un curieux parfum jonchent les murs, les grands couloirs vides intimident et les deux courageux prennent peur face à un miroir.

Rapidement, tout s'accélère. Ils croisent le regard d'un Psytigri, un Mimigal tombe du plafond en les faisant sursauter et une nuée de Sonistrelles volent au travers d'un escalier. Mais la menace la plus effrayante surgit à l'étage en fracassant un mur.

Miniature vidéo
 

Méga-Empiflor rejoint la liste des Méga-évolutions disponibles dans Légendes Pokémon: Z-A 

Dans les derniers instants de la vidéo, nos deux héros fuient après avoir découvert que l'étrange parfum et les mystérieuses flaques étaient en réalité provoqués par un Méga-Empiflor peinant à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. La vidéo fait donc office de présentation officielle pour cette nouvelle Méga-évolution qui fera officiellement ses débuts dans Légendes Pokémon: Z-A.

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Pour certains des spectateurs présents lors de la première diffusion de la vidéo, cela n'est pas une surprise. Beaucoup avaient en effet écrit dans les commentaires du chat que Méga-Empiflor allait apparaître. Peu de temps après la diffusion, des visuels officiels ont été dévoilés, présentant la forme de combat du Pokémon carnivore


Si vous souhaitez utiliser cette nouvelle forme de combat lors de vos duels du Royale Z-A ou contre vos amis, rendez-vous dès le 16 octobre 2025, date de sortie de Légendes Pokémon: Z-A sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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