Légendes Pokémon: Z-A : Très bonne nouvelle pour les joueurs

Légendes Pokémon: Z-A fait une belle surprise à la communauté, à quelques jours de sa sortie officielle.
Comme vous le savez probablement déjà, Légendes Pokémon: Z-A
doit arriver au cours de ce mois d'octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Évidemment, ce nouvel opus est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui sont fans de la franchise. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Légendes Pokémon: Z-A
.
Le prétéléchargement est déjà disponible pour Légendes Pokémon: Z-A
En effet, à quelques jours de son lancement officiel sur les deux consoles Nintendo Switch, Légendes Pokémon: Z-A peut déjà être prétéléchargé
. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent peuvent installer le titre sur leur Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2, afin d'être prêts pour sa sortie, qui est fixée au 16 octobre 2025.
Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui sont impatients de découvrir Légendes Pokémon: Z-A
et désirent être au rendez-vous en temps et en heure. D'ailleurs, le poids du jeu est connu
.
Le poids de Légendes Pokémon: Z-A révélé
Selon les informations disponibles sur le Nintendo eShop, et plus précisément via l'onglet « Détails » de la page dédiée au jeu, Légendes Pokémon: Z-A ne prendra trop de place sur votre Switch 1 ou votre Switch 2
. Ce nouvel opus Pokémon pèse ainsi 7,7 Go sur Nintendo Switch 2, contre 4,1 Go sur Nintendo Switch 1
. Des chiffres bas qui ne devraient donc pas poser de problème pour les joueurs et les joueuses.
En guise de conclusion, rappelons que Légendes Pokémon: Z-A
débarque le 16 octobre 2025 sur les deux consoles hybrides de Nintendo, la Switch 1 et la Switch 2. Une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2, offrant de meilleures performances et des graphismes améliorés, est proposée à 9,99 €.
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