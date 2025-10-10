Légendes Pokémon: Z-A : Très bonne nouvelle pour les joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 octobre 2025 à 14h27
Légendes Pokémon: Z-A fait une belle surprise à la communauté, à quelques jours de sa sortie officielle.
Légendes Pokémon: Z-A : Très bonne nouvelle pour les joueurs
Comme vous le savez probablement déjà, Légendes Pokémon: Z-A doit arriver au cours de ce mois d'octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Évidemment, ce nouvel opus est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui sont fans de la franchise. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Légendes Pokémon: Z-A.

Le prétéléchargement est déjà disponible pour Légendes Pokémon: Z-A

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En effet, à quelques jours de son lancement officiel sur les deux consoles Nintendo Switch, Légendes Pokémon: Z-A peut déjà être prétéléchargé. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent peuvent installer le titre sur leur Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2, afin d'être prêts pour sa sortie, qui est fixée au 16 octobre 2025.

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Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui sont impatients de découvrir Légendes Pokémon: Z-A et désirent être au rendez-vous en temps et en heure. D'ailleurs, le poids du jeu est connu.

Le poids de Légendes Pokémon: Z-A révélé

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Selon les informations disponibles sur le Nintendo eShop, et plus précisément via l'onglet « Détails » de la page dédiée au jeu, Légendes Pokémon: Z-A ne prendra trop de place sur votre Switch 1 ou votre Switch 2Ce nouvel opus Pokémon pèse ainsi 7,7 Go sur Nintendo Switch 2, contre 4,1 Go sur Nintendo Switch 1. Des chiffres bas qui ne devraient donc pas poser de problème pour les joueurs et les joueuses.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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