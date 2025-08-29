Légendes Pokémon: Z-A révèle une nouvelle Méga-évolution combattive et toute dorée

Méga-Empiflor ne sera pas le seul à faire ses débuts dans Légendes Pokémon: Z-A. Un court-métrage a dévoilé la transformation d'un nouveau Pokémon au cours d'une lutte acharnée sur le ring.
Que ce soit contre des Pokémon sauvages ou pendant vos matchs du Royale Z-A, la Méga-évolution
sera régulièrement utilisée dans les combats de Légendes Pokémon: Z-A
. Le nouveau spin-off de la franchise Pokémon avait déjà confirmé le retour de formes très appréciées des joueurs comme Méga-Dracaufeu X, Méga-Absol, Méga-Lucario ou Méga-Léviator.
Ce nouveau jeu va également permettre de découvrir des Méga-évolutions inédites, dont deux déjà confirmées pour des Pokémon de première génération
. Le 28 août 2025, un nouveau nom a rejoint la liste des Méga-évolutions du jeu. Pour le présenter, la firme a diffusé un combat au sommet entre un boxeur et un catcheur.
Méga-Brutalibré fait des débuts scintillants dans Légendes Pokémon: Z-A
Le court-métrage (qui ne comprend pas de séances tirées du jeu) montre le match final d'un grand tournoi opposant les meilleurs Pokémon de type Combat. Ce dernier tour oppose Mackogneur à Brutalibré, dont l'affiche avait été partagée sur Instagram quelques jours avant la diffusion de la vidéo.
Après quelques mauvais coups et un flashback montrant tous les efforts accomplis, Brutalibré et sa dresseuse utilisent leur arme secrète : la Méga-évolution. Officialisé via ce trailer, Méga-Brutalibré se dévoile et s'offre pour l'occasion une cape et une cagoule de luchador noire et dorée
. Ce costume est d'ailleurs un beau clin d'œil aux tenues colorées des combattants du lucha libre, le catch mexicain.
Une capacité signature inspirée par le catch
La Méga-évolution de Brutalibré n'a aucune influence sur son type. Le Pokémon catcheur conserve son double type Combat/Vol,
même une fois transformé. Cependant, il gagne une capacité signature étonnante : Flying Press
. Pouvant être traduite en français par Presse volante (un coup utilisé pendant les matchs de catch), elle permet à l'oiseau au masque doré d'achever le combat de manière aussi impressionnante que les lutteurs du monde réel.
Si vous avez hâte de combattre aux côtés de Méga-Brutalibré et des autres Méga-évolutions, il faudra cependant patienter jusqu'au 16 octobre 2025. C'est à cette date que Légendes Pokémon: Z-A sera officiellement disponible, exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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