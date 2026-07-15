Pokémon GO : Un événement compensatoire du Mondial est organisé en juillet 2026, les détails
le 15 juillet 2026 à 12h33
Le Festival Pokémon GO du Mondial 2026 a été entaché par des problèmes techniques sur certains fuseaux horaires, ce qui a empêché certains Dresseurs de participer aux combats de raid. En guise de compensation, un événement spécial va être organisé le dimanche 26 juillet 2026 de 10 heures à 19 heures, comprenant les boss de raid de l'événement d'origine, y compris le très convoité Méga-Mewtwo Y. Qui plus est, aucune limite ne sera imposée aux raids à distance du 25 juillet à 22 heures au 26 juillet à 21 heures. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'événement spécial du Festival Pokémon 2026 : Mondial ci-dessous.
Festival Pokémon 2026 : Mondial - Événement spécial de compensation
Raids
Raids de niveau un
- Pikachu portant une casquette équipe Intuition
- Pikachu portant une casquette équipe Sagesse
- Pikachu portant une casquette équipe Bravoure
Raids de niveau cinq
Domaine rocailleux : de 10 h à 13 h
- Regirock
- Regice
- Registeel
- Dialga Forme Originelle
- Palkia Forme Originelle
- Heatran
- Regigigas
- Boréas Forme Avatar
- Boréas Forme Totémique
- Fulguris Forme Avatar
- Fulguris Forme Totémique
- Démétéros Forme Avatar
- Démétéros Forme Totémique
- Regieleki
- Regidrago
- Amovénus Forme Avatar
- Amovénus Forme Totémique
Anomalie verdoyante : de 13 h à 16 h
- Deoxys Forme Attaque
- Deoxys Forme Défense
- Deoxys Forme Normale
- Deoxys Forme Vitesse
- Genesect
- Genesect Module Pyro
- Genesect Module Cryo
- Genesect Module Aqua
- Genesect Module Choc
- Tokorico
- Tokopiyon
- Tokotoro
- Tokopisco
- Zéroïd
- Cancrelove (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)
- Câblifère (Asie-Pacifique)
- Bamboiselle (hémisphère sud)
- Katagami (hémisphère nord)
- Engloutyran
- Necrozma
- Ama-Ama (hémisphère est)
- Pierroteknik (hémisphère ouest)
Champ de bataille crépusculaire : de 16 h à 19 h
- Latias
- Latios
- Cresselia
- Darkrai
- Cobaltium
- Terrakium
- Viridium
- Zacian (forme Héros Aguerri)
- Zamazenta (forme Héros Aguerri)
Méga-Raids
Domaine rocailleux : de 10 h à 13 h
- Méga-Métalosse
- Méga-Carchacrok
- Méga-Nanméouïe
Anomalie verdoyante : de 13 h à 16 h
- Méga-Dardargnan
- Méga-Scarabrute
- Méga-Jungko
Champ de bataille crépusculaire : de 16 h à 19 h
- Méga-Tyranocif
- Méga-Gardevoir
- Méga-Lucario
Super Méga-Raids
- Méga-Mewtwo Y (version chromatique possible)
Bonus d'événement
- Obtenez jusqu'à 9 Passes de Raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Les Pokémon attrapés à la fin des Raids de niveau cinq et des Méga-Raids de l'événement pourront arborer un fond spécial.
- Si vous l'attrapez dans les Super Méga-Raids pendant cet événement, Mewtwo pourra être doté d'un fond spécial. De plus, si ce Pokémon méga-évolue, son fond spécial aura un effet visuel supplémentaire.
- Les Honor Balls auront un taux de capture plus élevé en fin de Raid.
Les personnes qui ont acheté le Passe GO deluxe de la Voie des légendes recevront les récompenses suivantes :
- 5 000 PX supplémentaires à la fin des Raids
- 3 Bonbons supplémentaires en terminant les Raids de niveau cinq ou plus
- 1 Bonbon L supplémentaire en terminant les Raids de niveau cinq ou plus
Et :
- Pour l'ensemble des Dresseurs, aucune limite ne sera imposée aux Raids à distance du samedi 25 juillet, à 22 h, au dimanche 26 juillet, à 21 h CEST (du samedi 25 juillet, à 13 h, au dimanche 26 juillet, à 12 h PDT).
- La limite des Charges-Lien sera portée à 2 000.
Ne manquez pas cette occasion de récupérer de nouveaux les Pokémon à l'affiche du Mondial de Pokémon GO le 26 juillet prochain, normalement Méga-Mewtwo ne vous échappera pas cette fois !
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