Pokémon GO : Un événement compensatoire du Mondial est organisé en juillet 2026, les détails

À la suite des problèmes techniques rencontrés lors du Mondial 2026 de Pokémon GO, Niantic organise un événement compensatoire pour que vous puissiez tous récupérer Méga-Mewtwo Y. Retrouvez les détails de l'événement spécial dans cet article.

Le Festival Pokémon GO du Mondial 2026 a été entaché par des problèmes techniques sur certains fuseaux horaires, ce qui a empêché certains Dresseurs de participer aux combats de raid. En guise de compensation, un événement spécial va être organisé le dimanche 26 juillet 2026 de 10 heures à 19 heures, comprenant les boss de raid de l'événement d'origine, y compris le très convoité Méga-Mewtwo Y. Qui plus est, aucune limite ne sera imposée aux raids à distance du 25 juillet à 22 heures au 26 juillet à 21 heures. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'événement spécial du Festival Pokémon 2026 : Mondial ci-dessous.

Festival Pokémon 2026 : Mondial - Événement spécial de compensation

Raids

Raids de niveau un

Pikachu portant une casquette équipe Intuition

Pikachu portant une casquette équipe Sagesse

Pikachu portant une casquette équipe Bravoure

Raids de niveau cinq

Domaine rocailleux : de 10 h à 13 h

Regirock

Regice

Registeel

Dialga Forme Originelle

Palkia Forme Originelle

Heatran

Regigigas

Boréas Forme Avatar

Boréas Forme Totémique

Fulguris Forme Avatar

Fulguris Forme Totémique

Démétéros Forme Avatar

Démétéros Forme Totémique

Regieleki

Regidrago

Amovénus Forme Avatar

Amovénus Forme Totémique

Anomalie verdoyante : de 13 h à 16 h

Deoxys Forme Attaque

Deoxys Forme Défense

Deoxys Forme Normale

Deoxys Forme Vitesse

Genesect

Genesect Module Pyro

Genesect Module Cryo

Genesect Module Aqua

Genesect Module Choc

Tokorico

Tokopiyon

Tokotoro

Tokopisco

Zéroïd

Cancrelove (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde)

Câblifère (Asie-Pacifique)

Bamboiselle (hémisphère sud)

Katagami (hémisphère nord)

Engloutyran

Necrozma

Ama-Ama (hémisphère est)

Pierroteknik (hémisphère ouest)

Champ de bataille crépusculaire : de 16 h à 19 h

Latias

Latios

Cresselia

Darkrai

Cobaltium

Terrakium

Viridium

Zacian (forme Héros Aguerri)

Zamazenta (forme Héros Aguerri)

Méga-Raids

Domaine rocailleux : de 10 h à 13 h

Méga-Métalosse

Méga-Carchacrok

Méga-Nanméouïe

Anomalie verdoyante : de 13 h à 16 h

Méga-Dardargnan

Méga-Scarabrute

Méga-Jungko

Champ de bataille crépusculaire : de 16 h à 19 h

Méga-Tyranocif

Méga-Gardevoir

Méga-Lucario

Super Méga-Raids

Méga-Mewtwo Y (version chromatique possible)

Bonus d'événement

Obtenez jusqu'à 9 Passes de Raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Les Pokémon attrapés à la fin des Raids de niveau cinq et des Méga-Raids de l'événement pourront arborer un fond spécial.

Si vous l'attrapez dans les Super Méga-Raids pendant cet événement, Mewtwo pourra être doté d'un fond spécial. De plus, si ce Pokémon méga-évolue, son fond spécial aura un effet visuel supplémentaire.

Les Honor Balls auront un taux de capture plus élevé en fin de Raid.

Les personnes qui ont acheté le Passe GO deluxe de la Voie des légendes recevront les récompenses suivantes :

5 000 PX supplémentaires à la fin des Raids

3 Bonbons supplémentaires en terminant les Raids de niveau cinq ou plus

1 Bonbon L supplémentaire en terminant les Raids de niveau cinq ou plus

Et :

Pour l'ensemble des Dresseurs, aucune limite ne sera imposée aux Raids à distance du samedi 25 juillet, à 22 h, au dimanche 26 juillet, à 21 h CEST (du samedi 25 juillet, à 13 h, au dimanche 26 juillet, à 12 h PDT).

La limite des Charges-Lien sera portée à 2 000.

Ne manquez pas cette occasion de récupérer de nouveaux les Pokémon à l'affiche du Mondial de Pokémon GO le 26 juillet prochain, normalement Méga-Mewtwo ne vous échappera pas cette fois !