Pokémon GO : Affrontez Gorythmic Gigamax en août 2026, les détails de la Journée Combat
le 15 juillet 2026 à 12h19
Régulièrement, les Dresseurs de Pokémon GO doivent se mesurer à des adversaires coriaces et très puissants, les Pokémon Gigamax. En plein cœur de l'été 2026, Niantic vous propose de rassembler vos forces pour affronter Gorythmic Gigamax, le samedi 1er août de 14 heures à 17 heures. Afin que vous y voyiez un peu plus clair à propos de ce qui vous attend, nous vous indiquons ici les détails de la Journée Combat Dynamax avec Gorythmic Gigamax.
Journée Gorythmic Gigamax, les détails de l'événement Pokémon GO
Le samedi 1er août 2026, de 14 heures à 17 heures, les joueurs de Pokémon GO sont invités à participer à la Journée Gorythmic Gigamax. Ce Pokémon apparaîtra dans les combats dynamax de niveau 6, et pour la première fois, vous aurez l'opportunité de la rencontrer en version chromatique, du moins, si la chance est avec vous.
Bonus d'événement
De 14 heures à 17 heures :
- Limite de collecte de Particules Max portée à 1 600
- Combats G-Max dans toutes les Sources d'Énergie
- Actualisation des Sources d'Énergie plus fréquente
- Davantage de Sources d'Énergie actives
- Particules Max ×8 dans les Sources d'Énergie
- Jusqu'à 3 Échanges spéciaux pendant la même journée
- Limite de Raids à distance augmentée de 10 à 20 du 1er août, à 2 h, au 2 août, à 5 h CEST (du 31 juillet, à 17 h, au 1er août, à 20 PDT)
De minuit à 17 heures :
- Particules Max ×2 durant l'exploration
- Distance à parcourir divisée par 4 pour recevoir des Particules Max
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive de la Journée Gorythmic Gigamax, pour obtenir les butins suivants :
- 1 Maxi Champi
- 25 000 PX
- 6 400 Particules Max
Vous bénéficierez aussi des bonus listés ci-dessous :
- 2 fois plus de PX à l'issue des Combats Dynamax
- Cette étude ponctuelle sera disponible le samedi 1er août 2026, de 14 h à 17 h (heure locale).
Rendez-vous le 1er août pour relever un nouveau défi avec Gorythmic Gigamax sur Pokémon GO.
commentaire (0)