Pokémon GO : Affrontez Gorythmic Gigamax en août 2026, les détails de la Journée Combat

Gorythmic Gigamax sera votre adversaire en août 2026 sur Pokémon GO à travers une Journée Combat Dynamax. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.

Régulièrement, les Dresseurs de Pokémon GO doivent se mesurer à des adversaires coriaces et très puissants, les Pokémon Gigamax. En plein cœur de l'été 2026, Niantic vous propose de rassembler vos forces pour affronter Gorythmic Gigamax, le samedi 1er août de 14 heures à 17 heures. Afin que vous y voyiez un peu plus clair à propos de ce qui vous attend, nous vous indiquons ici les détails de la Journée Combat Dynamax avec Gorythmic Gigamax.

Journée Gorythmic Gigamax, les détails de l'événement Pokémon GO

Le samedi 1er août 2026, de 14 heures à 17 heures, les joueurs de Pokémon GO sont invités à participer à la Journée Gorythmic Gigamax. Ce Pokémon apparaîtra dans les combats dynamax de niveau 6, et pour la première fois, vous aurez l'opportunité de la rencontrer en version chromatique, du moins, si la chance est avec vous.

Bonus d'événement

De 14 heures à 17 heures :

Limite de collecte de Particules Max portée à 1 600

Combats G-Max dans toutes les Sources d'Énergie

Actualisation des Sources d'Énergie plus fréquente

Davantage de Sources d'Énergie actives

Particules Max ×8 dans les Sources d'Énergie

Jusqu'à 3 Échanges spéciaux pendant la même journée

Limite de Raids à distance augmentée de 10 à 20 du 1er août, à 2 h, au 2 août, à 5 h CEST (du 31 juillet, à 17 h, au 1er août, à 20 PDT)

De minuit à 17 heures :

Particules Max ×2 durant l'exploration

Distance à parcourir divisée par 4 pour recevoir des Particules Max

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive de la Journée Gorythmic Gigamax, pour obtenir les butins suivants :

1 Maxi Champi

25 000 PX

6 400 Particules Max

Vous bénéficierez aussi des bonus listés ci-dessous :

2 fois plus de PX à l'issue des Combats Dynamax

Cette étude ponctuelle sera disponible le samedi 1er août 2026, de 14 h à 17 h (heure locale).

Rendez-vous le 1er août pour relever un nouveau défi avec Gorythmic Gigamax sur Pokémon GO.