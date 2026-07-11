Pokémon GO : Étude spéciale GO Fest 2026 Zeraora, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude spéciale Une découverte foudroyante, disponible à l'occasion du Festival GO 2026 sur Pokémon GO dans cet article.

Une nouvelle étude spéciale gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion du Pokémon GO Fest 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet diverses récompenses de qualité, ainsi qu'une rencontre avec Zeraora.



Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Une découverte foudroyante, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude spéciale Une découverte foudroyante, toutes les missions et les récompenses





Étude spéciale Une découverte foudroyante (1/8) Récompenses bonus : 1x Morceau d'étoile, 6x Baie Nanab, 1x Module Leurre Étapes

Faire tourner 8 PokéStops ou Arènes → 1x Encens Utiliser un Encens → 26x Poké Ball Attraper 7 Pokémon → 1x œuf chance



Étude spéciale Une découverte foudroyante (2/8) Récompenses bonus : 1x Encens, 2 026x Poussière étoile, une rencontre avec Anchwatt Étapes

Explorer 1 kilomètre → 26x Poké Ball Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pohm Attraper 15 espèces différentes de Pokémon → 2 026x Poussière étoile



Étude spéciale Une découverte foudroyante (3/8) Récompenses bonus : 6x Sticker, 1x Incubateur, 2 026 PX Étapes

Compléter 3 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct Attraper 3 Pokémon de type Électrik → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct Recharge un Pokémon de type Électrik 10 fois → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct



Étude spéciale Une découverte foudroyante (4/8) Récompenses bonus : 2 026 PX, 26x Hyper ball, 2x Passe de combat premium Étapes

Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Électrode



Effectuer 8 super lancers → une rencontre avec Ninjask



Effectuer 5 super lancers à effet → une rencontre avec Ptéra

Étude spéciale Une découverte foudroyante (5/8) Récompenses bonus : 2 026 PX, 2x Super incubateur, 2 026x Poussière étoile Étapes

Combattre dans 3 raids → 3x Rappel max Remporter un raid → 3x Potion max Attraper 20 espèces différentes de Pokémon → 3x Baie Framby dorée



Étude spéciale Une découverte foudroyante (6/8) Récompenses bonus : 6x Sticker, 26x Bonbon Zeraora, une rencontre avec Zerarora Étapes

Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Bulbizarre visière Pikachu Effectuer 8 excellents lancers → une rencontre avec Salamèche visière Pikachu Effectuer 3 super lancers à la suite → une rencontre avec Carapuce visière Pikachu



Étude spéciale Une découverte foudroyante (7/8) Récompenses bonus : 6x Sticker, 2x Super incubateur, 1x T-shirt Zeraora Étapes

Prendre une photo de Zeraora → 1x Poffin Gagner un Bonbon en partant en exploration avec Volcanion comme copain → 3x Super bonbon Gagner 6 cœurs avec Zeraora comme copain → 3x Baie Nanana argentée

