Pokémon GO : Étude spéciale GO Fest 2026 Zeraora, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude spéciale Une découverte foudroyante, disponible à l'occasion du Festival GO 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Une nouvelle étude spéciale gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion du Pokémon GO Fest 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet diverses récompenses de qualité, ainsi qu'une rencontre avec Zeraora.
Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Une découverte foudroyante, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude spéciale Une découverte foudroyante, toutes les missions et les récompenses
Étude spéciale Une découverte foudroyante (1/8)
Récompenses bonus : 1x Morceau d'étoile, 6x Baie Nanab, 1x Module Leurre
- Étapes
- Faire tourner 8 PokéStops ou Arènes → 1x Encens
- Utiliser un Encens → 26x Poké Ball
- Attraper 7 Pokémon → 1x œuf chance
Étude spéciale Une découverte foudroyante (2/8)
Récompenses bonus : 1x Encens, 2 026x Poussière étoile, une rencontre avec Anchwatt
- Étapes
- Explorer 1 kilomètre → 26x Poké Ball
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pohm
- Attraper 15 espèces différentes de Pokémon → 2 026x Poussière étoile
Étude spéciale Une découverte foudroyante (3/8)
Récompenses bonus : 6x Sticker, 1x Incubateur, 2 026 PX
- Étapes
- Compléter 3 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct
- Attraper 3 Pokémon de type Électrik → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct
- Recharge un Pokémon de type Électrik 10 fois → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct
Étude spéciale Une découverte foudroyante (4/8)
Récompenses bonus : 2 026 PX, 26x Hyper ball, 2x Passe de combat premium
- Étapes
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Électrode
- Effectuer 8 super lancers → une rencontre avec Ninjask
- Effectuer 5 super lancers à effet → une rencontre avec Ptéra
Étude spéciale Une découverte foudroyante (5/8)
Récompenses bonus : 2 026 PX, 2x Super incubateur, 2 026x Poussière étoile
- Étapes
- Combattre dans 3 raids → 3x Rappel max
- Remporter un raid → 3x Potion max
- Attraper 20 espèces différentes de Pokémon → 3x Baie Framby dorée
Étude spéciale Une découverte foudroyante (6/8)
Récompenses bonus : 6x Sticker, 26x Bonbon Zeraora, une rencontre avec Zerarora
- Étapes
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Bulbizarre visière Pikachu
- Effectuer 8 excellents lancers → une rencontre avec Salamèche visière Pikachu
- Effectuer 3 super lancers à la suite → une rencontre avec Carapuce visière Pikachu
Étude spéciale Une découverte foudroyante (7/8)
Récompenses bonus : 6x Sticker, 2x Super incubateur, 1x T-shirt Zeraora
- Étapes
- Prendre une photo de Zeraora → 1x Poffin
- Gagner un Bonbon en partant en exploration avec Volcanion comme copain → 3x Super bonbon
- Gagner 6 cœurs avec Zeraora comme copain → 3x Baie Nanana argentée
Étude spéciale Une découverte foudroyante (8/8)
Récompenses bonus : 6x Super bonbon, 6x Bonbon L Zeraora, Poké Ball Shades
- Étapes
- Attraper un Pokémon pendant 7 jours différents → 2 026 PX
- Faire éclore 2 œufs → 2 026x Poussière étoile
- Envoyer un cadeau à un ami → 2 026 PX
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