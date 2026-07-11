Pokémon GO : Étude spéciale GO Fest 2026 Zeraora, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 juillet 2026 à 15h38
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Une découverte foudroyante, disponible à l'occasion du Festival GO 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude spéciale GO Fest 2026 Zeraora, les missions et récompenses

Une nouvelle étude spéciale gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion du Pokémon GO Fest 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet diverses récompenses de qualité, ainsi qu'une rencontre avec Zeraora.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Une découverte foudroyante, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude spéciale Une découverte foudroyante, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Une découverte foudroyante (1/8)

Récompenses bonus : 1x Morceau d'étoile, 6x Baie Nanab, 1x Module Leurre
  • Étapes
    • Faire tourner 8 PokéStops ou Arènes → 1x Encens
    • Utiliser un Encens → 26x Poké Ball
    • Attraper 7 Pokémon → 1x œuf chance 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (2/8)

Récompenses bonus : 1x Encens, 2 026x Poussière étoile, une rencontre avec Anchwatt 
  • Étapes
    • Explorer 1 kilomètre → 26x Poké Ball
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Pohm
    • Attraper 15 espèces différentes de Pokémon → 2 026x Poussière étoile
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (3/8)

Récompenses bonus : 6x Sticker, 1x Incubateur, 2 026 PX
  • Étapes
    • Compléter 3 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct
    • Attraper 3 Pokémon de type Électrik → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct
    • Recharge un Pokémon de type Électrik 10 fois → une rencontre avec Pikachu chapeau de la Team Instinct
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (4/8)

Récompenses bonus : 2 026 PX, 26x Hyper ball, 2x Passe de combat premium
  • Étapes
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Électrode
    • Effectuer 8 super lancers → une rencontre avec Ninjask
    • Effectuer 5 super lancers à effet → une rencontre avec Ptéra 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (5/8)

Récompenses bonus : 2 026 PX, 2x Super incubateur, 2 026x Poussière étoile
  • Étapes
    • Combattre dans 3 raids → 3x Rappel max
    • Remporter un raid → 3x Potion max
    • Attraper 20 espèces différentes de Pokémon → 3x Baie Framby dorée
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (6/8)

Récompenses bonus : 6x Sticker, 26x Bonbon Zeraora, une rencontre avec Zerarora
  • Étapes
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Bulbizarre visière Pikachu
    • Effectuer 8 excellents lancers → une rencontre avec Salamèche visière Pikachu
    • Effectuer 3 super lancers à la suite → une rencontre avec Carapuce visière Pikachu
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (7/8)

Récompenses bonus : 6x Sticker, 2x Super incubateur, 1x T-shirt Zeraora 
  • Étapes
    • Prendre une photo de Zeraora → 1x Poffin
    • Gagner un Bonbon en partant en exploration avec Volcanion comme copain → 3x Super bonbon
    • Gagner 6 cœurs avec Zeraora comme copain → 3x Baie Nanana argentée
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Une découverte foudroyante (8/8)

Récompenses bonus : 6x Super bonbon, 6x Bonbon L Zeraora, Poké Ball Shades
  • Étapes
    • Attraper un Pokémon pendant 7 jours différents → 2 026 PX
    • Faire éclore 2 œufs → 2 026x Poussière étoile
    • Envoyer un cadeau à un ami → 2 026 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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