Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Mewtwo de juillet 2026, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Maîtrise génétique, disponible à l'occasion du Festival GO 2026 sur Pokémon GO dans cet article.

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion du Pokémon GO Fest 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet de récupérer de la Méga-énergie X ou Y selon le choix du parcours, ainsi que le très convoité Pokémon Mewtwo.



Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Maîtrise génétique, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Mewtwo Maîtrise génétique, toutes les missions et les récompenses





Étude ponctuelle Maîtrise génétique (1/6) Récompenses bonus : 2 026x Poussière étoile, 2 026 PX, une rencontre avec Frison Étapes

Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 6x Baie Nanana Attraper 10 Pokémon → 26x Poké Ball Effectuer 3 super lancers → 6x Baie Nanab



Étude ponctuelle Maîtrise génétique (2/6) Récompenses bonus : 26x Bonbon Fantominus, 6x Bonbon L Fantominus, une rencontre avec Fantominus Étapes

Recharger un Pokémon 10 fois → 1x CT Attaque immédiate Utiliser une Attaque immédiate → 1x CT Attaque chargée Utiliser une Attaque chargée → 3x Potion



Étude ponctuelle Maîtrise génétique (3/6) Récompenses bonus : 3x Super Bonbon, 2 026x Poussière étoile, une rencontre avec Ectoplasma Étapes

Attraper 20 espèces différentes de Pokémon → 2x Incubateur Faire éclore 2 œufs → 100x Méga énergie Ectoplasma Faire méga-évoluer un Pokémon → 1x Morceau d'étoile



Choix du parcours à effectuer ici : Mewtwo X ou Y

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (4/6) Récompenses bonus : 300x Méga-énergie Mewtwo X ou Y, 26x Bonbon Mewtwo, une rencontre avec Mewtwo X ou Y Étapes

Attraper 3 Pokémon de type Psy → 2 026 PX Effectuer 10 lancers à effet → 26x Super Ball Compléter 6 tâches d'étude de terrain → 2 026x Poussière étoile



Étude ponctuelle Maîtrise génétique (5/6) Récompenses bonus : 2 026x Poussière étoile, 2 026 PX, 6x Sticker Étapes

Faire méga-évoluer Mewtwo → 2 026x Poussière étoile Recharger un Pokémon de type Psy 10 fois → 26x Hyper ball Gagnre 3 raids avec une équipe composée uniquement d'espèces de Pokémon uniques → 1x Super incubateur

