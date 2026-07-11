Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Mewtwo de juillet 2026, les missions et récompenses
Publié par Amandine Paccou
le 11 juillet 2026 à 14h39
le 11 juillet 2026 à 14h39
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Maîtrise génétique, disponible à l'occasion du Festival GO 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion du Pokémon GO Fest 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet de récupérer de la Méga-énergie X ou Y selon le choix du parcours, ainsi que le très convoité Pokémon Mewtwo.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Maîtrise génétique, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Mewtwo Maîtrise génétique, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Maîtrise génétique (1/6)
Récompenses bonus : 2 026x Poussière étoile, 2 026 PX, une rencontre avec Frison
- Étapes
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 6x Baie Nanana
- Attraper 10 Pokémon → 26x Poké Ball
- Effectuer 3 super lancers → 6x Baie Nanab
Étude ponctuelle Maîtrise génétique (2/6)
Récompenses bonus : 26x Bonbon Fantominus, 6x Bonbon L Fantominus, une rencontre avec Fantominus
- Étapes
- Recharger un Pokémon 10 fois → 1x CT Attaque immédiate
- Utiliser une Attaque immédiate → 1x CT Attaque chargée
- Utiliser une Attaque chargée → 3x Potion
Étude ponctuelle Maîtrise génétique (3/6)
Récompenses bonus : 3x Super Bonbon, 2 026x Poussière étoile, une rencontre avec Ectoplasma
- Étapes
- Attraper 20 espèces différentes de Pokémon → 2x Incubateur
- Faire éclore 2 œufs → 100x Méga énergie Ectoplasma
- Faire méga-évoluer un Pokémon → 1x Morceau d'étoile
Choix du parcours à effectuer ici : Mewtwo X ou Y
Étude ponctuelle Maîtrise génétique (4/6)
Récompenses bonus : 300x Méga-énergie Mewtwo X ou Y, 26x Bonbon Mewtwo, une rencontre avec Mewtwo X ou Y
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon de type Psy → 2 026 PX
- Effectuer 10 lancers à effet → 26x Super Ball
- Compléter 6 tâches d'étude de terrain → 2 026x Poussière étoile
Étude ponctuelle Maîtrise génétique (5/6)
Récompenses bonus : 2 026x Poussière étoile, 2 026 PX, 6x Sticker
- Étapes
- Faire méga-évoluer Mewtwo → 2 026x Poussière étoile
- Recharger un Pokémon de type Psy 10 fois → 26x Hyper ball
- Gagnre 3 raids avec une équipe composée uniquement d'espèces de Pokémon uniques → 1x Super incubateur
Étude ponctuelle Maîtrise génétique (6/6)
Récompenses bonus : 3x Bonbon L Mewtwo, 26x Bonbon Mewtwo, 1x CT Attaque chargée d'élite
- Étapes
- Récupérer sa récompense → 2 026 PX
- Récupérer sa récompense → 2 026x Poussière étoile
- Récupérer sa récompense → 2 026 PX
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