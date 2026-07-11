Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Mewtwo de juillet 2026, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 juillet 2026 à 14h39
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Maîtrise génétique, disponible à l'occasion du Festival GO 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Mewtwo de juillet 2026, les missions et récompenses

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion du Pokémon GO Fest 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet de récupérer de la Méga-énergie X ou Y selon le choix du parcours, ainsi que le très convoité Pokémon Mewtwo.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Maîtrise génétique, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Mewtwo Maîtrise génétique, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (1/6)

Récompenses bonus : 2 026x Poussière étoile, 2 026 PX, une rencontre avec Frison
  • Étapes
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 6x Baie Nanana
    • Attraper 10 Pokémon → 26x Poké Ball
    • Effectuer 3 super lancers → 6x Baie Nanab
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (2/6)

Récompenses bonus : 26x Bonbon Fantominus, 6x Bonbon L Fantominus, une rencontre avec Fantominus
  • Étapes
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 1x CT Attaque immédiate
    • Utiliser une Attaque immédiate → 1x CT Attaque chargée
    • Utiliser une Attaque chargée → 3x Potion
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (3/6)

Récompenses bonus : 3x Super Bonbon, 2 026x Poussière étoile, une rencontre avec Ectoplasma
  • Étapes
    • Attraper 20 espèces différentes de Pokémon → 2x Incubateur
    • Faire éclore 2 œufs → 100x Méga énergie Ectoplasma
    • Faire méga-évoluer un Pokémon → 1x Morceau d'étoile

 Choix du parcours à effectuer ici : Mewtwo X ou Y

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (4/6)

Récompenses bonus : 300x Méga-énergie Mewtwo X ou Y, 26x Bonbon Mewtwo, une rencontre avec Mewtwo X ou Y
  • Étapes
    • Attraper 3 Pokémon de type Psy → 2 026 PX
    • Effectuer 10 lancers à effet → 26x Super Ball
    • Compléter 6 tâches d'étude de terrain → 2 026x Poussière étoile
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (5/6)

Récompenses bonus : 2 026x Poussière étoile, 2 026 PX, 6x Sticker
  • Étapes
    • Faire méga-évoluer Mewtwo → 2 026x Poussière étoile
    • Recharger un Pokémon de type Psy 10 fois → 26x Hyper ball
    • Gagnre 3 raids avec une équipe composée uniquement d'espèces de Pokémon uniques → 1x Super incubateur
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Maîtrise génétique (6/6)

Récompenses bonus : 3x Bonbon L Mewtwo, 26x Bonbon Mewtwo, 1x CT Attaque chargée d'élite
  • Étapes
    • Récupérer sa récompense → 2 026 PX
    • Récupérer sa récompense → 2 026x Poussière étoile
    • Récupérer sa récompense → 2 026 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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