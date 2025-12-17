Pokémon GO : Obalie à l'honneur pour l'heure vedette du 23 décembre 2025

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Obalie pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Obalie sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 23 décembre 2025
pour succéder à Kungfouine.
Obalie à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en faisant évoluer un Pokémon.
Cette semaine, Obalie est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 23 décembre.
Obalie
est un Pokémon de type Glace et Eau pouvant évoluer en Phogleur contre 25 Bonbons, puis en Kaimorse en échange de 100 Bonbons. Il se montre parfois à l'état sauvage lorsqu'il neige, ou non loin des parc, des rivières, des lacs ou des océans. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui vire au violet clair au lieu de bleu. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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