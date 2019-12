Pokémon GO : Les événements de janvier

Alors que l'année 2019 se termine, Niantic vient d'annoncer les événements qui auront lieu tout au long du mois de janvier 2020, pour commencer cette nouvelle décennie de la meilleure des manières.

CONTINUEZ LE COMBAT CONTRE LA TEAM GO ROCKET

RENCONTREZ LOKHLASS

Du mercredi 1er janvier 2020 à 22h au samedi 1er février à 22h

MARATHON ÉCLOSION

Du jeudi 2 janvier 2020 à 22h au jeudi 16 janvier à 22h

Pichu ou Chenipotte avec des chapeaux de fête disponibles dans les œufs 2 km.

ou avec des chapeaux de fête disponibles dans les œufs 2 km. Pichu avec un chapeau de fête disponible dans les œufs 7 km.

avec un chapeau de fête disponible dans les œufs 7 km. Rattatac et Qulbutoké avec des chapeaux de fête disponibles dans les Raids deux étoiles.

et avec des chapeaux de fête disponibles dans les Raids deux étoiles. Pikachu avec un chapeau de fête disponible dans la nature.

avec un chapeau de fête disponible dans la nature. Rattatac, Qulbutoké, Pikachu, Pichu et Chenipotte avec des chapeaux de fête en version chromatique.

BONUS

Bonbons d'éclosion multipliés par deux.

Poussières Étoiles d'éclosion multiplié par deux.

Récompenses de Suivi d'exploration pour 50 km

50 000 Poussières Étoile, 15 Super Bonbons, 1 Pierre Unys garantie.

Objet Avatar Lunettes 2020 déjà disponibles dans la Boutique.



HEATRAN DE RETOUR

Du mardi 7 janvier à 22h au mardi 4 février à 22h

BIENVENUE A UNYS

Alors que l'événement des Fêtes d’hiver de Pokémon GO 2019 se termine, nous regardons la nouvelle année qui se profile à l'horizon ! Voici un aperçu des événements que vous pourrez découvrir en janvier ! https://t.co/xjIoCc18Tw pic.twitter.com/qOg9Xn3pu3 — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) December 30, 2019

C'est après un mois de décembre riche en événements que se termine cette année 2019. Toutefois, ne soyez pas triste, car Niantic vient en effet d'annoncer les différents événements qui se dérouleront au mois de janvier 2020 et nous allons commencer l'année de la même façon dont nous avons clôturé la précédente.Tout comme durant le mois de novembre et décembre, une étude spéciale intitulée « une situation difficile » sera disponible. Le but de cette étude est deoù vous aurez comme mission de purifier des Pokémon obscurs, vaincre les sbires et les chefs de la teamet pour finir, vaincre le boss ultime,. Une fois celui-ci vaincu, vous aurez la possibilité de capturer ce mois-ci l'oiseau légendaire de feu de la première génération,Le Pokémon de la première génération de typeet, fera des apparitions après avoir terminé les phases d'études et collecté les sept tampons. Il aura également la particularité de connaître les attaqueset. Pour rappel, la dernière fois où ce Pokémon était disponible avec ses attaques remonte à l'année 2018. Profitez donc bien de l'occasion pour le rencontrer et la capturer, sachant également qu'il sera disponible sous sa forme chromatique.Le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration est de retour. Cet événement qui durera deux semaines vous permettra d'obtenir différents bonus :Le Pokémon légendaire de la quatrième génération fait son retour dans les Raids cinq étoiles. Ce Pokémon qui a la particularité d'être le seul à posséder le double typeetsera disponible pour la première fois sous sa forme chromatique.Alors qu'une partie des Pokémon de la cinquième génération de la région d'Unys sont disponibles depuis mi-septembre, Niantic a annoncé, sans plus de détails, qu'une nouvelle vague de Pokémon de cette région allait prochainement débarquer sur Pokémon GO . Soyez donc patients, nous vous tiendrons informé de toutes ces nouvelles arrivées.