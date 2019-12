Pokémon GO : Les événements de décembre

En cette fin d'année, Niantic a décidé de vous gâter en réservant plusieurs surprises de taille pour clôturer 2019 en beauté.

DÉFIEZ GIOVANNI

DES ÉCLOSIONS SPÉCIALES ?

LE TRIO LÉGENDAIRE AU COMPLET

Du mardi 17 novembre à 22h au mardi 7 janvier 2020 à 22h

UN WEEK END LÉGENDAIRE

Du 20 décembre à 22h au 23 décembre à 22h

FÊTES D'HIVER

Du 24 décembre à 22h au 1er janvier 2020 à 22h

Pokémon costumés Pichu, Pikachu et Raichu portant un bonnet ainsi que Cerfrousse avec des cloches seront disponibles

Pokémon de type Glace apparaîtront dans la nature Farfuret, Cadoizo, Stalgamin, un nouveau Pokémon dénommé Polarhume, et bien d'autres. #613 - Polarhume #614 - Polagriffe

Pokémon dans les œufs Sabelette d'Alola, Goupix d'Alola, Pichu avec un bonnet et Cerfrousse avec des cloches pourront éclore des œufs 7km.

Pokémon dans les combats de Raids Raichu portant un bonnet et Cerfrousse avec des cloches pourront être défiés dans les Raids deux étoiles.

Pokémon attirés par les Modules Leurre Glacial Si vous utilisez un Leurre Glacial vous aurez une chance, pour la première fois, de rencontrer le Pokémon Cristal, Hexagel. #615 - Hexagel

Étude de terrain exclusive Durant l'événement, participez à l'étude de terrain exclusive et vous aurez la possibilité de rencontrer des Pokémon tels que Pikachu portant un bonnet.

Pokémon Obscur Défiez la team GO Rocket et venez en aide aux nouveaux Pokémon obscurs tels que Cadoizo et peut-être d'autres nouveaux ?

Du nouveau en Boutique Un pull et un bandeau à l'effigie de Cerfrousse ainsi qu'un bonnet assorti à celui de Pikachu seront disponibles.



NOUVEAUX CHROMATIQUES

ÉVÉNEMENT WEEK END SPECIAL HIVER

Samedi 28 décembre de 11h à 19h

Les Module Leurre Glacial dureront deux heures Durant ce laps de temps, vous pourrez rencontrer des Pokémon tels que Lokhlass, Cadoizo, Polarhume, et d'autres attirés par ce type de module.

Givrali avec Dernier Recours Utilisez un module Leurre Glacial pour faire évoluer un Evoli en Givrali et celui-ci apprendra l'attaque, Dernier Recours.

Regice de retour dans les Raids Durant ces huit heures, le Pokémon légendaire de type Glace sera de nouveau disponible dans les Raids cinq étoiles.

Deux passes de Raid supplémentaires Durant cet événement spécial, vous pourrez obtenir jusqu'à deux passes de Raid supplémentaires en faisant tourner le Photodisque d'une arène.



BONUS

Du 24 décembre à 12h au 1 er janvier 2020 à 11h59 Ouvrez deux fois plus de cadeaux par jour Le nombre de cadeaux que vous pourrez ouvrir par jour sera de 40. Emportez deux fois plus de cadeaux Vous pourrez stocker jusqu'à 20 cadeaux dans votre inventaire. Incubateur à usage unique garanti chaque jour Chaque jour, lorsque vous ferez tourner le Photodisque d'un Pokéstop, vous recevrez gratuitement un incubateur à usage unique ce qui vous permettra de faire éclore plus d'œufs rapidement.



Du 24 décembre à 12h au 25 décembre à 11h59 2 fois plus de bonbons lors d'une capture. 2 fois plus de bonbons lors d'un transfert.



Du 26 décembre à 12h au 27 décembre à 11h59 2 fois plus de Poussières Etoiles lors d'une capture.



Du 28 décembre à 12h au 29 décembre à 11h59 2 fois plus de XP lors d'une capture.



Du 30 décembre à 12h au 1 e r janvier à 11h59 Distance d'éclosion divisée par deux lorsque les œufs sont placés dans un incubateur durant cette période.



Alors que se termine l'événement évolution , préparez-vous dès ce 16 novembre. Ci-dessous, nous vous détaillons chronologiquement les différents événements qui auront lieu tout au long de ce mois de décembre 2019.Tout comme durant le mois de novembre, une étude spéciale intitulée « une situation difficile » est disponible. Le but de cette étude est deoù vous aurez comme mission de purifier des Pokémon obscurs, vaincre les sbires et les chefs de la team GO Rocket et pour finir, vaincre le boss ultime,. Une fois celui-ci vaincu, vous aurez la possibilité de capturer ce mois-ci l'oiseau légendaire électrique de la première génération,À partir du 16 novembre, des Pokémon dits différents seront disponibles dans les œufs. De quel Pokémon s'agit-il ? Aucune information à ce sujet n'a été donnée. Pour le savoir, il vous suffira de sortir marcher pour faire éclore vos œufs et découvrir qui s'y cache.Aprèset, il ne manquait plus que le Pokémon légendaire de type Plante/Combat,, pour que le trio soit réuni. Vous pourrez défier ce nouveau Pokémon dans les Raids cinq étoiles aux dates indiquées ci-dessus.Un week-end spécial de Raids aura lieu et verra le retour de deux Pokémon Légendaires, celui de type Psy et Volainsi que son compère de type Feu et Vol,. Durant ce laps de temps ces Pokémon feront leur apparition dans les Raids cinq étoiles et seront également disponibles dans leur version chromatique. Pour information,continuera également à apparaître dans ces Raids durant cette période.Durant cet événement, vous pourrez rencontrer de nouveaux Pokémon costumés, des Pokémon de type Glace inédit, une étude de terrain exclusive, ainsi que des objets avatars et d'autres bonus détaillés ci-dessous.Comme à chaque événement,. Une fois encore cet événement ne dérogera pas à la règle avec l'arrivée de deux nouveaux Pokémon dans leurs versions chromatiques, à savoir,et le Pokémon de type Plante et Glace,avec des clochesPour le dernier samedi de l'année, profitez de l'événement hivernal d'une durée de huit heures qui vous donnera le droit aux caractéristiques ci-dessous.Pour finir, vous trouverez ci-dessous les différents bonus qui changeront au fur et à mesure que le temps avance, faites donc attention aux dates.