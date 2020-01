Pokémon GO : L'Évolution par échange arrive

Niantic, en charge du développement de Pokémon GO, ne ménage pas ses efforts pour apporter du contenu aux nombreux joueurs de l'application en réalité augmentée. En ce début d'année 2020, l'Évolution par échange arrive, ainsi que de nouveaux Pokémon.

L'Évolution par échange dans Pokémon GO

Pokémon compatibles à l'Évolution par échange

Kadabra

Machopeur

Gravalanch

Spectrum

Géolithe

Ouvrifier

Carabing

Escargaume

De nouveaux Pokémon arrivent dans Pokémon GO

Pokémon apparaissant à l'état sauvage : Nodulithe, Tritonde, Crabicoque, Miamiasme, Carabing, Statitik, Escargaume et plus.

Pokémon sortant des Œufs : Œufs de 2 km : Venipatte et Crabicoque Œufs de 5 km : Nodulithe, Tritonde, Miamiasme, Carabing, Statitik, Escargaume Œufs de 10 km : Charpenti, Carapagos, Arkéapti et Coupenotte

Pokémon apparaissant dans les raids : Charpenti sera également disponible dans les raids à une étoile.

Pokémon apparaissant à l'état sauvage dans certaines régions du monde : Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique : Judokrak (également disponible dans les Œufs de 10 km) Europe, Asie et Australie : Karaclée (également disponible dans les Œufs de 10 km) Sud des États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Sud : Maracachi Égypte et Grèce : Cryptéro Hémisphère Est : Bargantua Motif Rouge Hémisphère Ouest : Bargantua Motif Bleu



Après une année 2019 record , Niantic ne compte pas chômer en 2020, et souhaite continuer d'alimenteren contenu, afin que la communauté, toujours aussi fidèle, puisse découvrir de nouvelles choses et prendre part à de nouveaux événements. Si ce mois de janvier est déjà particulièrement complet , Niantic a indiqué qu'une nouvelle fonctionnalité était d'ores et déjà disponible.Fonctionnalité phare des la licence, cette dernière n'était pas encore implantée dans le jeu, mais le studio a corrigé le tir, comme annoncé sur le site officiel . Cela vous permettra d'économiser vos bonbons pour faire évoluer votre, si celui-ci a été échangé. À noter que la rétroactivité est activée, cela veut dire que si vous possédez un desqui peut profiter de l'depuis plusieurs semaines voire mois, il sera possible de le faire évoluer via cette fonctionnalité.Malheureusement, tous lesne sont pas éligibles, et seuls certains peuvent, pour le moment, profiter de cette nouveauté. D'autres devraient, par la suite, rejoindre la liste :