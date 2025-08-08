Pokémon GO : L'Effet Aventure Canon Dynamax arrive avec le légendaire Éthernatos en août

Éthernatos pourra connaître un nouvel Effet Aventure sur Pokémon GO à compter de l'événement Sombres cieux en août 2025.
Du 18 au 24 août 2025, les joueurs de Pokémon GO
pourront participer à l'événement Sombres cieux
, qui sera marqué par l'arrivée d'Éthernatos, le Pokémon Giga de type Poison et Dragon. Or, ce Pokémon légendaire réserve plus d'une surprise aux Dresseurs, et même si sa capture sera exigeante en termes de ressources, le jeu en vaudra la chandelle car il pourra connaître un nouvel effet aventure, Canon Dynamax.
Éthernatos amènera l'Effet Aventure : Canon Dynamax sur Pokémon GO
L'arrivée du Pokémon légendaire Éthernatos
sur Pokémon GO
va permettre la découverte d'un nouvel Effet Aventure,
qui sera rendu disponible dans le monde entier au cours de l'événement Sombres cieux. Cet événement se conclura d'ailleurs par le grandiose Festival Pokémon GO 2025 : Finale Max
.
Que sont les Effets Aventure ?
Les Effets Aventure sont des bonus temporaires qui facilitent votre exploration sur Pokémon GO. Ils peuvent être activés à l'aide de puissantes capacités Pokémon et utilisés en dehors des combats.
Effet Aventure : Canon Dynamax
En attrapant Éthernatos lors d'une rencontre obtenue avec le Passe GO : Finale Max, Éthernatos connaîtra l'Attaque Chargée Canon Dynamax.
Cependant, pour en bénéficier, vous serez contraint de dépenser 5 000 Poussières d'Étoile et 30 Bonbons Éthernatos. Vous augmenterez alors temporairement d'un niveau les capacités Dynamax de vos Pokémon pendant 10 minutes lors des Combats Dynamax.
- Les capacités Dynamax verrouillées passeront temporairement au niveau 1.
- Les capacités Dynamax entraînées jusqu'au niveau 3 passeront au niveau 4, apportant une forte augmentation de puissance par rapport à un gain de niveau standard.
La durée de l'Effet Aventure de Canon Dynamax peut être augmentée par intervalles de 10 minutes, en dépensant des Poussières d'Étoile et Bonbons Éthernatos supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de deux heures maximum. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures. Notez que Canon Dynamax ne peut pas être utilisé en même temps qu'un autre Effet Aventure.
Festival Pokémon GO 2025 : Finale Max
Rencontrez Éthernatos pendant votre aventure grâce au Passe GO : Finale Max ! Affrontez Éthernatos Infinimax dans les Combats Dynamax afin d'obtenir le plus de Bonbons et de Bonbons L qui vous permettront de booster votre Éthernatos et d'utiliser Canon Dynamax en combat.
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