Pokémon GO : Étude spéciale Légendes de Kanto, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2025 à 11h18
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Légendes de Kanto, disponible pendant l'événement Célébration de Kanto en septembre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude spéciale Légendes de Kanto, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude spéciale payante à l'occasion de l'événement Célébration de Kanto, organisé sur le jeu en septembre 2025. Celle-ci a la particularité d'accorder des rencontres avec 3 Pokémon Dynamax, Artikodin, Électhor et Sulfura, tout en vous faisant gagner diverses autres récompenses, comme des consommables ou de l'expérience. Cependant, la complétion de toutes les missions exigera un certain temps, mais le jeu en vaut surement la chandelle au regard de la qualité des butins à récupérer.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Légendes de Kanto, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude spéciale Légendes de Kanto, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude spéciale Légendes de Kanto (1/3)

Récompenses bonus : une rencontre avec Artikodin Dynamax, 30 Bonbons Artikodin, 3 Bonbons L Artikodin
  • Étapes
    • Attraper 151 Pokémon → 2x Baie Nanana Argentée
    • Utiliser 151 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Baie Framby dorée
    • Faire tourner 51 PokéStops ou Arènes → 10 000 PX
    • Collecter des Particules Max à partir de 15 Sources d'énergie → 10 000 Poussières d'Étoile
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Légendes de Kanto (2/3)

Récompenses bonus : une rencontre avec Électhor Dynamax, 30 Bonbons Électhor, 3 Bonbons L Électhor
  • Étapes
    • Recharger un Pokémon 51 fois → 3x CT Attaque Chargée
    • Utiliser 51 Attaques Chargées super-efficaces → 3x CT Attaque Immédiate
    • Battre 10 membres de la Team GO Rocket → 10 000 PX
    • Remporter 10 Combats Dynamax → 10 000 Poussières d'Étoile
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 3

Étude spéciale Légendes de Kanto (3/3)

Récompenses bonus : une rencontre avec Sulfura Dynamax, 30 Bonbons Sulfura, 3 Bonbons L Sulfura
  • Étapes
    • Faire évoluer 10 Pokémon → 1x Poffin
    • Gagner 51 cœurs avec son Copain → 5x Bonbon rare
    • Envoyer 51 cadeaux à des amis → 10 000 PX
    • Collecter 15 100 Particules Max → 10 000 Poussières d'Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (2)

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pikapika (invité) Le 04/09/2025 à 14:59

Merci bcp ! Mais la flemme un peu

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Flotoutan (invité) Le 04/09/2025 à 14:50

Top merci jespere que je pourrais tt faire