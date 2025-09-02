Pokémon GO : Études ponctuelles gratuites de la Célébration de Kanto, les missions et récompenses

Retrouvez les détails des études ponctuelles gratuites de la célébration de Kanto, un événement organisé sur Pokémon GO en septembre 2025.
À l'occasion de l'événement Célébration de Kanto
de Pokémon GO
, se déroulant du 2 au 7 septembre, tous les Dresseurs pourront participer à 4 études ponctuelles gratuites
, octroyant chacune une rencontre avec un Pokémon spécifique ainsi que de la Méga-Énergie :
- Chaud chaud Canarticho, du mardi 2 septembre, à 10 h (heure locale), au mercredi 3 septembre, même heure.
- Apex Kangourex, du mercredi 3 septembre, à 10 h (heure locale), au jeudi 4 septembre, même heure.
- Jeux de mimes, du jeudi 4 septembre, à 10 h (heure locale), au vendredi 5 septembre, même heure.
- Rodéo Tauros, du vendredi 5 septembre, à 10 h (heure locale), au samedi 6 septembre, même heure.
Pour vous aider à compléter les études ponctuelles de la Célébration de Kanto,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Études ponctuelles gratuites Célébration de Kanto, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle gratuite Chaud chaud Canarticho (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Canarticho
- Étapes
- Attraper 50 Pokémon → 5 000 PX
- Utiliser 10 Baies Framby pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanana pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanab pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10x Hyper Ball
Étude ponctuelle gratuite Apex Kangourex (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Kangourex
- Étapes
- Attraper 50 Pokémon → 5 000 PX
- Utiliser 10 Baies Framby pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanana pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanab pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10x Hyper Ball
Étude ponctuelle gratuite Jeux de mimes (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Mr. Mime
- Étapes
- Attraper 50 Pokémon → 5 000 PX
- Utiliser 10 Baies Framby pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanana pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanab pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10x Hyper Ball
Étude ponctuelle gratuite Rodéo Tauros (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Tauros
- Étapes
- Attraper 50 Pokémon → 5 000 PX
- Utiliser 10 Baies Framby pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanana pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Utiliser 10 Baies Nanab pour attraper des Pokémon → 25x Méga-Énergie
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10x Hyper Ball
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