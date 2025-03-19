Pokémon GO : Étude ponctuelle Profondeurs Ténébreuses, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Profondeurs Ténébreuses sur Pokémon GO dans cet article.
À l'occasion de l'événement Profondeurs ténébreuses
se déroulant du 19 au 24 mars 2025, les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle gratuite, accordant notamment des Bonbons Wushours, des consommables, et des rencontres avec Flingouste et Miaouss d'Alola. Les missions qui vous seront confiées seront variées, allant de la capture de Pokémon à l'éclosion en passant par l'exploration et des affrontements contre les sbires de la Team GO Rocket. Notez qu'une étude ponctuelle premium (payante)
est également disponible à cette occasion.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Profondeurs Ténébreuses
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Profondeurs Ténébreuses, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Profondeurs Ténébreuses (1/2)
Récompenses bonus : 2 000 Poussières d'Étoile, 2 000 PX, 1 Super Bonbon
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon de type Eau → une rencontre avec Flingouste
- Attraper 20 Pokémon de type Eau → 2 000 PX
- Explorer 1 kilomètre → une rencontre avec Flingouste
- Explorer 2 kilomètres → 2 000 Poussières d'Étoile
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → 5 Baies Framby
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 5 Hyper Balls
Étude ponctuelle Profondeurs Ténébreuses (2/2)
Récompenses bonus : 2 000 Poussières d'Étoile, 2 000 PX, 10 Bonbons Wushours
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon de type Ténèbres → une rencontre avec Flingouste
- Attraper 20 Pokémon de type Ténèbres → 2 000 PX
- Faire éclore un Œuf → une rencontre avec Miaouss d'Alola
- Faire éclore 3 Œufs → 2 000 Poussières d'Étoile
- Vaincre un sbire de la Team GO Rocket → 1 Rappel Max
- Vaincre 3 sbires de la Team GO Rocket → 1 Élément mystérieux
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