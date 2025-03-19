Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses sur Pokémon GO dans cet article.
À l'occasion de l'événement Profondeurs ténébreuses
se déroulant du 19 au 24 mars 2025, les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une deux études ponctuelles, une gratuite
et une premium payante, affichée à un prix de 2,19 €. Cette dernière vous accordera notamment des rencontres avec Goupilou, qui fait son entrée sur le jeu à l'occasion de cet événement. Par ailleurs, plusieurs rencontre avec Flingouste vous seront accordées en complétant les tâches de cette étude.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Goupilou, 1 Super Incubateur, 1 Morceau d'Étoile
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Flingouste
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Flingouste
- Faire tourner 2 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Flingouste
- Faire tourner 4 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Flingouste
- Compléter une tâche d'étude de terrain → une rencontre avec Flingouste
- Compléter 2 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Flingouste
- Explorer un kilomètre → une rencontre avec Flingouste
- Faire éclore un Œuf → une rencontre avec Flingouste
- Vaincre un sbire de la Team GO Rocket → une rencontre avec Goupilou
- Vaincre deux sbires de la Team GO Rocket → un Super Incubateur
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