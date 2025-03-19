Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 mars 2025 à 13h48
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement Profondeurs ténébreuses se déroulant du 19 au 24 mars 2025, les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une deux études ponctuelles, une gratuite et une premium payante, affichée à un prix de 2,19 €. Cette dernière vous accordera notamment des rencontres avec Goupilou, qui fait son entrée sur le jeu à l'occasion de cet événement. Par ailleurs, plusieurs rencontre avec Flingouste vous seront accordées en complétant les tâches de cette étude.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Profondeurs Ténébreuses (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Goupilou, 1 Super Incubateur, 1 Morceau d'Étoile
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Flingouste
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Flingouste
    • Faire tourner 2 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Flingouste
    • Faire tourner 4 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Flingouste
    • Compléter une tâche d'étude de terrain → une rencontre avec Flingouste
    • Compléter 2 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Flingouste
    • Explorer un kilomètre → une rencontre avec Flingouste
    • Faire éclore un Œuf → une rencontre avec Flingouste
    • Vaincre un sbire de la Team GO Rocket → une rencontre avec Goupilou
    • Vaincre deux sbires de la Team GO Rocket → un Super Incubateur
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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