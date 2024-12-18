Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fêtes de fin d'année Partie 1, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Fêtes de fin d'année Partie 1 sur Pokémon GO dans cet article.
La première partie de l'événement des Fêtes de fin d'année
, organisée sur Pokémon GO
du mardi 17 décembre à 10 heures au dimanche 22 décembre à 9 heures 59 permet à tous les Dresseurs de participer à deux études ponctuelles. La première est gratuite et peut être découverte dans notre article
, tandis que la seconde vous demandera de débourser un peu plus de 2 € pour pouvoir être acquise, et est présentée ici. Elle vous permettra surtout de rencontrer divers Pokémon, et notamment Bacabouh, qui se montrera pour chaque tâche terminée de la seconde étape.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Fêtes de fin d'année Partie 1
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Fêtes de fin d'année Partie 1, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Fêtes de fin d'année Partie 1 (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Hexagel, 1 Incubateur, 1 Passe de combat premium
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Sorbébé
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Stalgamin
- Recharger un Pokémon 10 fois → une rencontre avec Polarhume
- Effectuer 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Grelaçon
- Effectuer 15 Lancers à effet → une rencontre avec Lippoutou
- Compléter 5 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Farfuret
- Remporter un raid → une rencontre avec Lokhlass
Étude ponctuelle premium Fêtes de fin d'année Partie 1 (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Bacabouh, 1 Passe de combat premium, 1 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Bacabouh
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Bacabouh
- Recharger un Pokémon 10 fois → une rencontre avec Bacabouh
- Effectuer 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Bacabouh
- Effectuer 15 Lancers à effet → une rencontre avec Bacabouh
- Compléter 5 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Bacabouh
- Remporter un raid → une rencontre avec Bacabouh
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