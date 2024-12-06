Pokémon GO : L'événement des Fêtes de fin d'année partie 1 se dévoile, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 décembre 2024 à 10h35
Retrouvez les détails de l'événement Fêtes de fin d'année (partie 1) à venir sur Pokémon GO en décembre 2024 dans cet article.
Pokémon GO : L'événement des Fêtes de fin d'année partie 1 se dévoile, les détails
La période des Fêtes de fin d'année approche aussi sur Pokémon GO, et les joueurs pourront participer à un événement suivant cette thématique et divisées en deux parties. La première se déroulera du mardi 17 décembre à 10 heures au dimanche 22 décembre à 9 heures 59, et vous permettra notamment de rencontrer un nouveau Pokémon costumé. Vous pourrez également faire des rencontres sauvages spécifiques, participer à des raids ou compléter une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fêtes de fin d'année 1ère partie de Pokémon GO ci-dessous.

Événement Fêtes de fin d'année (partie 1), les détails

Bonus d'événement

  • PX de capture doublés.
  • Distance d'éclosion divisée de moitié pour les Œufs placés dans des Incubateurs pendant l'événement.

Nouveau Pokémon

Dedenne portant une tenue des fêtes fera son apparition au cours de l'événement des Fêtes de fin d'année 2024. Les plus chanceux parmi vous pourront même le croiser sous forme chromatique.

dedenne-tenue-fete


Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage. En outre, pour la première fois sur Pokémon GO, vous pourriez croiser le chemin d'un Bacabouh chromatique
  • Sabelette d'Alola
  • Taupiqueur d'Alola
  • Marcacrin
  • Cadoizo portant un ruban de fêtes
  • Chamallot
  • Blizzi
  • Darumarond
  • Hélionceau
  • Grelaçon
  • Bacabouh

Raids

Raids de niveau un
  • Pikachu portant une tenue du carnaval d'hiver
  • Psykokwak portant une tenue des fêtes
  • Dedenne portant une tenue des fêtes
  • Bacabouh
Raids de niveau trois
  • Cerfrousse portant une tenue de fêtes
  • Givrali portant une tenue de fêtes sous-marines
  • Hexagel
Méga-Raids
  • Méga-Latias
  • Méga-Latios

Œufs

Le Pokémon suivants écloront des Œufs de 7 km :
  • Caninos de Hisui
  • Pichu style estival
  • Obalie portant une écharpe de fêtes
  • Polarhume portant un ruban de fêtes
  • Amagara
  • Charbambin

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et en les complétant, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon à l'affiche de l'événement Fêtes de fin d'année 1ère partie.

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, ce qui vous permettra d'accèder aux récompenses suivantes :
  • Deux Passes de combat premium
  • Un Incubateur
  • 1 500 Poussières Étoile
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
Notez que toutes les tâches seront à terminer avant le vendredi 27 décembre 2024 à 20 heures, et que vos récompenses seront à réclamer avant cette date. Comme d'habitude, vous pourrez offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands amis ».

Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles. En attrapant des Pokémon et en prenant part à des Raids, vous récupérerez des Poussières d'Étoile, des Poké Balls ainsi que des Super Balls.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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