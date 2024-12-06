Pokémon GO : L'événement des Fêtes de fin d'année partie 1 se dévoile, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Fêtes de fin d'année (partie 1) à venir sur Pokémon GO en décembre 2024 dans cet article.
La période des Fêtes de fin d'année approche aussi sur Pokémon GO
, et les joueurs pourront participer à un événement suivant cette thématique et divisées en deux parties. La première se déroulera du mardi 17 décembre à 10 heures au dimanche 22 décembre à 9 heures 59
, et vous permettra notamment de rencontrer un nouveau Pokémon costumé. Vous pourrez également faire des rencontres sauvages spécifiques, participer à des raids ou compléter une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fêtes de fin d'année 1ère partie de Pokémon GO
ci-dessous.
Événement Fêtes de fin d'année (partie 1), les détails
Bonus d'événement
- PX de capture doublés.
- Distance d'éclosion divisée de moitié pour les Œufs placés dans des Incubateurs pendant l'événement.
Nouveau Pokémon
Dedenne portant une tenue des fêtes
fera son apparition au cours de l'événement des Fêtes de fin d'année 2024. Les plus chanceux parmi vous pourront même le croiser sous forme chromatique.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage. En outre, pour la première fois sur Pokémon GO, vous pourriez croiser le chemin d'un Bacabouh chromatique
.
- Sabelette d'Alola
- Taupiqueur d'Alola
- Marcacrin
- Cadoizo portant un ruban de fêtes
- Chamallot
- Blizzi
- Darumarond
- Hélionceau
- Grelaçon
- Bacabouh
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Pikachu portant une tenue du carnaval d'hiver
- Psykokwak portant une tenue des fêtes
- Dedenne portant une tenue des fêtes
- Bacabouh
Méga-Raids
- Cerfrousse portant une tenue de fêtes
- Givrali portant une tenue de fêtes sous-marines
- Hexagel
Œufs
Le Pokémon suivants écloront des Œufs de 7 km
:
- Caninos de Hisui
- Pichu style estival
- Obalie portant une écharpe de fêtes
- Polarhume portant un ruban de fêtes
- Amagara
- Charbambin
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et en les complétant, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon à l'affiche de l'événement Fêtes de fin d'année 1ère partie.
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, ce qui vous permettra d'accèder aux récompenses suivantes :
- Deux Passes de combat premium
- Un Incubateur
- 1 500 Poussières Étoile
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
Notez que toutes les tâches seront à terminer avant le vendredi 27 décembre 2024 à 20 heures, et que vos récompenses seront à réclamer avant cette date. Comme d'habitude, vous pourrez offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands amis ».
Défis de collection
Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles. En attrapant des Pokémon et en prenant part à des Raids, vous récupérerez des Poussières d'Étoile, des Poké Balls ainsi que des Super Balls.
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