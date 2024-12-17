Pokémon GO : Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2024 à 15h26
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1, les missions et récompenses
L'événement des Fêtes de fin d'année (première partie) permet aux joueurs de Pokémon GO de participer à une étude ponctuelle gratuite se divisant en deux parcours, Sierra ou Spark. La seule différence reposera sur la version de Goupix que vous rencontrerez, soit Obscur, soit d'Alola, mais aussi sur le type des Pokémon à capturer, Glace ou Feu.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 (1/4)

Récompenses bonus : 1 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile 
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon de type Glace ou Feu → 10 Super Balls 
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Grelaçon 
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Bacabouh
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 - Parcours Spark (2/4)

Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Goupix d'Alola
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon de type Glace → 10 Baies Nanana
    • Prendre 5 clichés de Pokémon différents dans la nature → 20 Poké Balls
    • Compléter 5 tâches d'étude de terrain → 500 Poussières d'Étoile
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 - Parcours Spark (3/4)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Bacabouh
  • Étapes
    • Attraper 25 Pokémon de type Glace → 10 Hyper Balls
    • Recharger un Pokémon de type Glace 10 fois → 1 Baie Framby dorée
    • Récupérer des PM à partir de 3 sources d'énergie → 100 Particules Max
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude spéciale ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 - Parcours Spark (4/4)

Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile
    • Étapes
      • Récupérer votre récompense → 2 500 PX
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 - Parcours Sierra (2/4)

Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Goupix Obscur 
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon de type Feu → 10 Baies Nanana
    • Prendre 5 clichés de Pokémon différents dans la nature → 20 Poké Balls
    • Compléter 5 tâches d'étude de terrain → 500 Poussières d'Étoile
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 - Parcours Sierra (3/4)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Bacabouh
  • Étapes
    • Attraper 25 Pokémon de type Feu → 10 Hyper Balls
    • Recharger un Pokémon de type Feu 10 fois → 1 Baie Framby dorée
    • Récupérer des PM à partir de 3 sources d'énergie → 100 Particules Max
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude spéciale ponctuelle Fêtes de fin d'année Partie 1 - Parcours Sierra (4/4)

Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile
    • Étapes
      • Récupérer votre récompense → 2 500 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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