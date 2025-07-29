Pokémon GO : Étude ponctuelle premium de la Semaine Aventure, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium de la Semaine Aventure, disponible sur Pokémon GO en juillet et août 2025.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude payante (2,19 €) à l'occasion de l'événement de la Semaine Aventure
, organisé du 29 juillet au 3 août 2025, et permettant à Terracool de faire son entrée sur le jeu. Les missions qui vont proposées à travers cette étude sont variées, allant de l'exploration à la capture de Pokémon. En guise de récompense, vous recevrez des rencontres avec des Pokémon spécifiques, ainsi que divers consommables. Notez qu'une étude gratuite
est aussi disponible pendant la Semaine aventure.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Semaine Aventure,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Semaine Aventure, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Semaine Aventure (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Miamiasme, 1 500 Poussières d'Étoile, 3x Œuf Chance
- Étapes
- Utiliser un Encens → une rencontre avec Pâtachiot
- Attraper 10 Pokémon → 2x Encens
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Furaiglon
- Gagner 2 500 PX → 4x Super Bonbon
- Gagner 5 000 PX → une rencontre avec Bacabouh
- Explorer 1 kilomètre → 1x Incubateur
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Terhal
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