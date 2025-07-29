Pokémon GO : Étude ponctuelle de la Semaine Aventure, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juillet 2025 à 11h48
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle de la Semaine Aventure, disponible sur Pokémon GO en juillet et août 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle de la Semaine Aventure, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude gratuite à l'occasion de l'événement de la Semaine Aventure, organisé du 29 juillet au 3 août 2025, et permettant à Terracool de faire son entrée sur le jeu. Les missions qui vous sont proposées à cette occasion sont en lien avec l'exploration, et en guise de récompenses, vous obtiendrez notamment des consommables ainsi que des rencontres avec des Pokémon. La complétion de cette étude ne devrait donc pas vous prendre trop de temps, du moins, si la marche ne vous fait pas peur. Notez qu'une seconde étude est disponible pendant la Semaine aventure, mais celle-ci vous coûtera 2,19 €.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Semaine Aventure, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Semaine Aventure, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle Semaine Aventure (1/1)

Récompenses bonus : 5 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX, 1x Encens
  • Étapes
    • Explorer 1 kilomètre → une rencontre avec Rototaupe
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Lewsor
    • Explorer 3 kilomètres → une rencontre avec Olivini
    • Explorer 4 kilomètres → une rencontre avec Bacabouh
    • Explorer 5 kilomètres → 15x Hyper Ball
    • Utiliser un Encens → 4x Super Bonbon
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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