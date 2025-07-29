Pokémon GO : Étude ponctuelle de la Semaine Aventure, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle de la Semaine Aventure, disponible sur Pokémon GO en juillet et août 2025.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude gratuite à l'occasion de l'événement de la Semaine Aventure
, organisé du 29 juillet au 3 août 2025, et permettant à Terracool de faire son entrée sur le jeu. Les missions qui vous sont proposées à cette occasion sont en lien avec l'exploration, et en guise de récompenses, vous obtiendrez notamment des consommables ainsi que des rencontres avec des Pokémon. La complétion de cette étude ne devrait donc pas vous prendre trop de temps, du moins, si la marche ne vous fait pas peur. Notez qu'une seconde étude
est disponible pendant la Semaine aventure, mais celle-ci vous coûtera 2,19 €.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Semaine Aventure,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Semaine Aventure, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Semaine Aventure (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX, 1x Encens
- Étapes
- Explorer 1 kilomètre → une rencontre avec Rototaupe
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Lewsor
- Explorer 3 kilomètres → une rencontre avec Olivini
- Explorer 4 kilomètres → une rencontre avec Bacabouh
- Explorer 5 kilomètres → 15x Hyper Ball
- Utiliser un Encens → 4x Super Bonbon
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