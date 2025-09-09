Pokémon GO : Étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon , les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon disponible pendant l'événement célébrant la diffusion des nouveaux épisodes de la série en septembre 2025 sur Pokémon GO.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle payante (5,49 €) à l'occasion de l'événement de Célébration pour la Réceptionniste Pokémon
, marquant surtout l'entrée de Psykokwak portant une bouée sur le jeu. Ce Pokémon est d'ailleurs celui que vous rencontrerez à plusieurs reprises en terminant les tâches finales de l'étude présentée ici. En plus de cela, vous recevrez une pose pour avatar ainsi que divers consommables. Les missions qui vous seront confiées consisteront surtout à prendre des photos et à vous occuper de votre Copain.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon (1/1)
Récompenses bonus : une pose pour votre avatar sur le thème de l'événement, 5 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Prendre une photo d'un Pokémon sauvage → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
- Attraper 5 Pokémon → 15x Baie Framby
- Prendre une photo avec son Copain → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
- Attraper 10 Pokémon → 10x Baie Nanana
- Jouer avec son Copain → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
- Attraper 15 Pokémon → 5x Baie Framby dorée
- Nourrir son Copain → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
- Attraper 20 Pokémon → 15x Super Ball
commentaire (0)