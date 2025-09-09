Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon , les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon disponible pendant l'événement célébrant la diffusion des nouveaux épisodes de la série en septembre 2025 sur Pokémon GO.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion de l'événement de Célébration pour la Réceptionniste Pokémon
, marquant surtout l'entrée de Psykokwak portant une bouée sur le jeu. Ce Pokémon est d'ailleurs celui que vous rencontrerez en terminant les tâches finales de l'étude présentée ici. En plus de cela, vous recevrez plusieurs consommables, ainsi que d'autres rencontres avec des Pokémon. Les missions qui vous seront confiées font écho aux rencontres surprises, étant donné que vous devrez principalement prendre des photos et attraper des Pokémon.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Psykokwak portant une bouée, 3 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Prendre une photo d'un Pokémon sauvage → 15x Poké Ball
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Gobou
- Prendre 5 photos d'un Pokémon sauvage → 10x Super Ball
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Flotajou
- Prendre 10 photos d'un Pokémon sauvage → 10x Baie Framby
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Feuillajou
- Prendre 20 photos d'un Pokémon sauvage → 10x Baie Nanana
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Flamajou
- Prendre 35 photos d'un Pokémon sauvage → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
- Attraper 35 Pokémon → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
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