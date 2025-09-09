Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon , les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 septembre 2025 à 10h55
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon disponible pendant l'événement célébrant la diffusion des nouveaux épisodes de la série en septembre 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon , les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion de l'événement de Célébration pour la Réceptionniste Pokémon, marquant surtout l'entrée de Psykokwak portant une bouée sur le jeu. Ce Pokémon est d'ailleurs celui que vous rencontrerez en terminant les tâches finales de l'étude présentée ici. En plus de cela, vous recevrez plusieurs consommables, ainsi que d'autres rencontres avec des Pokémon. Les missions qui vous seront confiées font écho aux rencontres surprises, étant donné que vous devrez principalement prendre des photos et attraper des Pokémon. 

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

À lire également

Pokémon GO : Étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon , les missions et récompenses

Pokémon GO : Étude ponctuelle payante La réceptionniste Pokémon , les missions et récompenses

Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle gratuite La réceptionniste Pokémon (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Psykokwak portant une bouée, 3 000 Poussières d'Étoile
  • Étapes
    • Prendre une photo d'un Pokémon sauvage → 15x Poké Ball
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Gobou
    • Prendre 5 photos d'un Pokémon sauvage → 10x Super Ball
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Flotajou
    • Prendre 10 photos d'un Pokémon sauvage → 10x Baie Framby
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Feuillajou
    • Prendre 20 photos d'un Pokémon sauvage → 10x Baie Nanana
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Flamajou
    • Prendre 35 photos d'un Pokémon sauvage → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
    • Attraper 35 Pokémon → une rencontre avec Psykokwak portant une bouée
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Créfollet Dynamax débarque en Europe en octobre 2026
Pokémon GO 01 octobre 2026

Pokémon GO : Créfollet Dynamax débarque en Europe en octobre 2026

Le Pokémon légendaire Créfollet débarque sous sa forme Dynamax en Europe sur Pokémon GO. Rendez-vous le samedi 24 octobre pour faire le plein de Particules Max, tenter de décrocher sa version shiny et profiter de nombreux bonus.
Pokémon GO : Météno débarque enfin du ciel avec une mécanique inédite
Pokémon GO 01 octobre 2026

Pokémon GO : Météno débarque enfin du ciel avec une mécanique inédite

Attendu depuis des années par les Dresseurs, Météno débarque enfin sur Pokémon GO. Pour fêter l'événement, Niantic synchronise ses apparitions avec le calendrier réel des étoiles filantes.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)