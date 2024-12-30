Pokémon GO : Étude ponctuelle Nouvel An 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Nouvel An 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement du Nouvel An 2025
est organisé sur Pokémon GO
du lundi 30 décembre à 10 heures au mercredi 1er
janvier à 20 heures. Pendant ce laps de temps, vous aurez l'occasion de croiser plusieurs Pokémon déguisés à l'état sauvage ou à la suite de combats de raids. Deux études ponctuelles sont également proposées à tous les Dresseurs au cours de cette période, une gratuite, et une payante
. Les tâches à accomplir sont similaires pour les deux études, et reposent surtout sur la capture de Pokémon, ce qui ne devrait pas vous poser de difficulté majeure. Les récompenses diffèrent quelque peu, puisque l'étude gratuite vous accordera moins de rencontres, mais davantage de Poussières d'Étoile.
Néanmoins, pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle gratuite Nouvel An 2025
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle gratuite Nouvel An 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Nouvel An 2025 (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Pikachu portant un bonnet flocons de neige
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Rondoudou Ruban
- Attraper 24 Pokémon → 2 024 Poussières d'Étoile
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Hoothoot portant une tenue du Nouvel An
- Attraper 25 Pokémon → 2 025 Poussières d'Étoile
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