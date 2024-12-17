Pokémon GO : Le Nouvel An 2025 sera célébré au cours d'un événement spécial, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2024 à 10h06
Retrouvez les détails de l'événement du Nouvel An 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Le Nouvel An 2025 sera célébré au cours d'un événement spécial, les détails
La fin de l'année 2024 approche, et Pokémon GO célébrera le passage en 2025 du lundi 30 décembre à 10 heures au mercredi 1er janvier à 20 heures. À cette occasion, l'environnement du jeu sera décoré avec des feux d'artifices festifs qui illumineront le ciel, et vous pourrez rencontrer des Pokémon déguisés, à l'état sauvage ou à la suite de Raids. Afin d'en savoir un peu plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement du Nouvel An 2025 ci-dessous.

Événement du Nouvel An 2025 de Pokémon GO, les détails

Bonus d'événement

  • 2 025 PX si vous attrapez un Pokémon avec un Excellent lancer.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage, et les chances de croiser leur route sous forme chromatique seront augmentées : 
  • Rondoudou portant un ruban
  • Hoothoot portant une tenue du Nouvel An
  • Chenipotte coiffé d'un chapeau de fête
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Raids

Raids de niveau un
  • Pikachu portant un bonnet flocons de neige
Raids de niveau trois
  • Rattatac coiffé d'un chapeau de fête
  • Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et en les complétant, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon à l'affiche du Nouvel An 2025.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera aussi accessible tout au long de celui-ci. Terminer les différentes tâches vous permettra de récupérer des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec des Pokémon à l'affiche de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, déverrouillant les butins suivants : 
  • Trois Passes de combat premium
  • Trois Œufs Chance
  • 2 025 Poussières Étoile
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, notamment Pikachu portant un bonnet flocons de neige, Rattatac coiffé d'un chapeau de fête et Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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