Pokémon GO : Le Nouvel An 2025 sera célébré au cours d'un événement spécial, les détails

Retrouvez les détails de l'événement du Nouvel An 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
La fin de l'année 2024 approche, et Pokémon GO
célébrera le passage en 2025 du lundi 30 décembre à 10 heures au mercredi 1er janvier à 20 heures
. À cette occasion, l'environnement du jeu sera décoré avec des feux d'artifices festifs qui illumineront le ciel, et vous pourrez rencontrer des Pokémon déguisés, à l'état sauvage ou à la suite de Raids. Afin d'en savoir un peu plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement du Nouvel An 2025 ci-dessous
.
Événement du Nouvel An 2025 de Pokémon GO, les détails
Bonus d'événement
- 2 025 PX si vous attrapez un Pokémon avec un Excellent lancer.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage, et les chances de croiser leur route sous forme chromatique seront augmentées :
- Rondoudou portant un ruban
- Hoothoot portant une tenue du Nouvel An
- Chenipotte coiffé d'un chapeau de fête
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Pikachu portant un bonnet flocons de neige
- Rattatac coiffé d'un chapeau de fête
- Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et en les complétant, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon à l'affiche du Nouvel An 2025.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera aussi accessible tout au long de celui-ci. Terminer les différentes tâches vous permettra de récupérer des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec des Pokémon à l'affiche de l'événement.
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, déverrouillant les butins suivants :
- Trois Passes de combat premium
- Trois Œufs Chance
- 2 025 Poussières Étoile
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, notamment Pikachu portant un bonnet flocons de neige, Rattatac coiffé d'un chapeau de fête et Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête.
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