Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Nouvel An 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Nouvel An 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement du Nouvel An 2025
est organisé sur Pokémon GO
du lundi 30 décembre à 10 heures au mercredi 1er
janvier à 20 heures. Pendant ce laps de temps, vous aurez l'occasion de croiser plusieurs Pokémon déguisés à l'état sauvage ou à la suite de combats de raids. Deux études ponctuelles sont également proposées à tous les Dresseurs au cours de cette période, une gratuite
, et une payante, la premium étant affichée à un prix de 2,19 €. Les tâches à accomplir reposent surtout sur la capture de Pokémon, et ne devraient pas vous poser de difficulté majeure.
Néanmoins, pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Nouvel An 2025
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Nouvel An 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Nouvel An 2025 (1/2)
Récompenses bonus : 3 Passes de Combat Premium, 2 025 Poussières d'Étoile, 3 œufs Chance
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Rondoudou Ruban
- Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Hoothoot portant une tenue du Nouvel An
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Rattatac coiffé d'un chapeau de fête
- Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Pikachu portant un bonnet flocons de neige
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