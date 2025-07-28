Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, disponible sur Pokémon GO en juillet 2025.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude gratuite à l'occasion de la Journée Combat Dynamax introduisant Papilusion Gigamax
, afin de bien se préparer à battre ce Pokémon
. En effet, la possibilité vous est laissée d'obtenir l'un des counters de Papilusion, Darumarond, que vous devrez faire évoluer en Darumacho sans tarder. Les récompenses qui vous seront accordées seront en lien avec ce Pokémon, et vous obtiendrez également des Particules Max en grandes quantités. Notez que cette étude ne sera accessible que du 28 juillet au 3 août 2025 à 17 heures.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax (1/1)
Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
- Étapes
- Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Darumarond Dynamax
- Remporter un combat Dynamax → 50 Bonbons Darumarond
- Remporter 3 combats Dynamax → 3x CT Attaque Immédiate
- Attraper 5 Pokémon Dynamax → 300 Particules Max
- Améliorer une capacité Dynamax 3 fois → 300 Particules Max
- Débloquer une capacité Dynamax → 300 Particules Max
- Recharger Darumarond 5 fois → 20 Bonbons Darumarond
- Recharger un Pokémon 10 fois → 5 Bonbons L Darumarond
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