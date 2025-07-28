Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juillet 2025 à 14h50
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, disponible sur Pokémon GO en juillet 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude gratuite à l'occasion de la Journée Combat Dynamax introduisant Papilusion Gigamax, afin de bien se préparer à battre ce Pokémon. En effet, la possibilité vous est laissée d'obtenir l'un des counters de Papilusion, Darumarond, que vous devrez faire évoluer en Darumacho sans tarder. Les récompenses qui vous seront accordées seront en lien avec ce Pokémon, et vous obtiendrez également des Particules Max en grandes quantités. Notez que cette étude ne sera accessible que du 28 juillet au 3 août 2025 à 17 heures.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax (1/1)

Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
  • Étapes
    • Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Darumarond Dynamax
    • Remporter un combat Dynamax → 50 Bonbons Darumarond
    • Remporter 3 combats Dynamax → 3x CT Attaque Immédiate
    • Attraper 5 Pokémon Dynamax → 300 Particules Max
    • Améliorer une capacité Dynamax 3 fois → 300 Particules Max
    • Débloquer une capacité Dynamax → 300 Particules Max
    • Recharger Darumarond 5 fois → 20 Bonbons Darumarond
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 5 Bonbons L Darumarond
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.

commentaire (0)