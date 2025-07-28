Pokémon GO : Comment battre Papilusion Gigamax ?

Papilusion Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en août 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Papilusion Gigamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront à partir de la Journée Combat Dynamax
du 3 août 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Papilusion Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Papilusion Gigamax ?
Papilusion Gigamax
est un Pokémon de type Insecte et Vol, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Nous vous recommandons d'être au minimum 10 joueurs, mais la taille optimale du groupe devrait être comprise entre 16 et 26 participants. Voici les types auxquels Papilusion Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Papilusion Gigamax ?
Au contraire, Papilusion Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Insecte
- Plante
- Sol
- Combat
Quels Pokémon choisir pour battre Papilusion Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est souvent de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax, mais sans pour autant négliger les types auquel votre adversaire est le plus sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Papilusion Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Amonistar → Jet-Pierres + Lithomax
- Pyrobut Gigamax → Charge + Pyroball G-Max
- Salarsen Gigamax → Étincelle + Choc G-Max
- Dracaufeu Gigamax → Cru-Ailes + Fournaise G-Max
- Darumacho → Calcination + Pyromax
- Électhor → Éclair + Fulguromax
- Sulfura → Cru-Ailes + Aéromax
- Raikou → Change Éclair + Fulguromax
- Pyrobut → Danse-Flammes + Pyromax
- Entei → Danse-Flammes + Pyromax
- Tortank → Roulade + Lithomax
- Déflaisan → Lame d'Air + Aéromax
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O + Résonance G-Max
- Lézargus Gigamax → Pistolet à O + Gâchette G-Max
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
- Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier + Gladius Maximus
Cette liste est non exhaustive, et si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax pour vaincre cet adversaire.
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