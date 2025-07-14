Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 juillet 2025 à 10h06
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax disponible en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent depuis le 14 juillet 2025, participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion de l'événement de la Journée Combat Dynamax marquant l'entrée de Lokhlass Gigamax. La complétion de cette étude vous récompensera notamment de Particules Max, mais surtout d'une rencontre avec Quartermac Dynamax ainsi que des Bonbons. Ce Pokémon vous sera effectivement très utile pour affronter Lokhlass, bien que d'autres solutions existent pour le battre.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax (1/1)

Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
  • Étapes
    • Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Quartermac Dynamax
    • Gagner un combat Dynamax → 50 Bonbons Quartermac
    • Gagner 3 combats Dynamax → 3 CT Attaque immédiate
    • Attraper 5 Pokémon → 300 Particules Max
    • Monter le niveau d'une capacité Dynamax 3 fois → 300 Particules Max
    • Débloquer une capacité Dynamax → 300 Particules Max
    • Recharger Quartermac 5 fois → 20 Bonbons Quartermac
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 5 Bonbons XL Quartermac
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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