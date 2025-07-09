Pokémon GO : Comment battre Lokhlass Gigamax ?

Lokhlass Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en juillet 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Lokhlass Gigamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront à partir de la Journée Combat Dynamax
du 19 juillet 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Lokhlass Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Lokhlass Gigamax ?
Lokhlass Gigamax
est un Pokémon de type Glace et Eau, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Nous vous recommandons d'être au minimum 10 joueurs, mais la taille optimale du groupe devrait être comprise entre 16 et 26 participants. Voici les types auxquels Lokhlass Gigamax est particulièrement sensible
:
- Electrik
- Combat
- Plante
- Roche
Quelles sont les forces de Lokhlass Gigamax ?
Au contraire, Lokhlass Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
Quels Pokémon choisir pour battre Lokhlass Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est souvent de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax, mais sans pour autant négliger les types auquel votre adversaire est le plus sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Lokhlass Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Gorythmic Gigamax → Griffe + Percussion G-Max
- Mackogneur Gigamax → Poing Karaté + Frappe G-Max
- Salarsen Gigamax → Étincelle + Choc G-Max
- Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier + Gladius Maximus
- Florizarre Gigamax → Fouet Lianes + Fouet G-Max
- Shifours → Riposte + Dynamo-Poing
- Électhor → Éclair + Fulguromax
- Raikou → Change-Éclair + Fulguromax
- Gorythmic → Tranch'Herbe + Phytomax
- Quartermac → Éclate-Roc + Pugilomax
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
Cette liste est non exhaustive, et si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax pour vaincre cet adversaire.
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