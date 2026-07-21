Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO pour célébrer les 10 ans du jeu mobile. Celle-ci a pour vocation de souhaiter un bon anniversaire au Professeur Willow, le 21 juillet 2026, lors du lancement de l'événement Ultra Bonus. À la clé, plusieurs rencontres avec Pikachu assistant du Professeur Willow, ainsi que divers consommables et un peu de points d'expérience.



Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, toutes les missions et les récompenses





Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (1/3) Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow Étapes

Attraper 10 Pokémon → 21x Poké Ball Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 3x CT Attaque Immédiate Effectuer 10 Jolis Lancers → 3x Baie Nanana Argentée



Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (2/3) Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow Étapes

Attraper 10 Pokémon → 21x Super Ball Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 3x CT Attaque Chargée Envoyer 3 cadeaux à des amis → 21x Hyper Ball

