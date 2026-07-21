Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juillet 2026 à 11h48
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO pour célébrer les 10 ans du jeu mobile. Celle-ci a pour vocation de souhaiter un bon anniversaire au Professeur Willow, le 21 juillet 2026, lors du lancement de l'événement Ultra Bonus. À la clé, plusieurs rencontres avec Pikachu assistant du Professeur Willow, ainsi que divers consommables et un peu de points d'expérience.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (1/3)

Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → 21x Poké Ball
    • Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 3x CT Attaque Immédiate
    • Effectuer 10 Jolis Lancers → 3x Baie Nanana Argentée
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (2/3)

Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → 21x Super Ball
    • Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 3x CT Attaque Chargée
    • Envoyer 3 cadeaux à des amis → 21x Hyper Ball
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (3/3)

Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → 1x œuf chance
    • Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 1x Morceau d'étoile
    • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 1x Module leurre
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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