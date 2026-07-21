Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses
Publié par Amandine Paccou
le 21 juillet 2026 à 11h48
le 21 juillet 2026 à 11h48
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO pour célébrer les 10 ans du jeu mobile. Celle-ci a pour vocation de souhaiter un bon anniversaire au Professeur Willow, le 21 juillet 2026, lors du lancement de l'événement Ultra Bonus. À la clé, plusieurs rencontres avec Pikachu assistant du Professeur Willow, ainsi que divers consommables et un peu de points d'expérience.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
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Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (1/3)
Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 21x Poké Ball
- Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 3x CT Attaque Immédiate
- Effectuer 10 Jolis Lancers → 3x Baie Nanana Argentée
Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (2/3)
Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 21x Super Ball
- Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 3x CT Attaque Chargée
- Envoyer 3 cadeaux à des amis → 21x Hyper Ball
Étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow (3/3)
Récompenses bonus : 721 PX, 721x Poussière Étoile, une rencontre avec Pikachu assistant du Professeur Willow
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 1x œuf chance
- Compléter 3 tâches d'étude de terrain → 1x Morceau d'étoile
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 1x Module leurre
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