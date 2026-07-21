Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Gorythmic Gigamax fait son retour sur Pokémon GO en août 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.

Gorythmic Gigamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de la Journée Combat Dynamax d'août 2026, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.



Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Gorythmic Gigamax ?

Quelles sont les faiblesses de Gorythmic Gigamax ?

Gorythmic Gigamax est un Pokémon de type Plante, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Gorythmic Gigamax est particulièrement sensible :

Insecte

Feu

Vol

Glace

Poison

Quelles sont les forces de Gorythmic Gigamax ?

Au contraire, Gorythmic Gigamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :

Électrik

Plante

Sol

Eau

Quels Pokémon choisir pour battre Gorythmic Gigamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Gorythmic Gigamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.

Pyrobut Gigamax / Pyrobut Dynamax → Danse Flammes + Pyroball G-Max/Pyromax

Danse Flammes + Pyroball G-Max/Pyromax Dracaufeu Gigamax → Danse Flammes + Fournaise G-Max

Danse Flammes + Fournaise G-Max Darumacho Dynamax → Calcination + Pyromax

Calcination + Pyromax Sulfura Dynamax → Danse Flammes + Pyromax

Danse Flammes + Pyromax Pyroli Dynamax → Danse Flammes + Pyromax

Danse Flammes + Pyromax Ho-Oh Dynamax → Calcination + Pyromax

Calcination + Pyromax Givrali Dynamax → Souffle Glacé + Cryomax

Souffle Glacé + Cryomax Miasmax Gigamax → Bélier + Pestilence G-Max

Bélier + Pestilence G-Max Déflaisan Dynamax → Lame d'Air + Aéromax

Lame d'Air + Aéromax Salarsen Dynamax → Acide + Toxinomax

Acide + Toxinomax Dracaufeu Dynamax → Danse Flammes + Pyromax

Danse Flammes + Pyromax Éthernatos → Draco-Queue + Canon Dynamax

Draco-Queue + Canon Dynamax Papilusion Gigamax → Survinsecte + Illusion G-Max

Survinsecte + Illusion G-Max Métalosse Dynamax → Taillade + Insectomax

Taillade + Insectomax Lokhlass Gigamax → Vague Psy + Résonance G-Max

Tanks

Corvaillus Dynamax

Florizarre Dynamax

Zamazenta Forme Bouclier Suprême

Registeel Dynamax

Dracaufeu Dynamax

Duralugon Dynamax

Leuphorie Dynamax

Latias Dynamax

Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax, appartenant à un type auquel Gorythmic est sensible pour le vaincre.