Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juillet 2026 à 13h00
Gorythmic Gigamax fait son retour sur Pokémon GO en août 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Gorythmic Gigamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de la Journée Combat Dynamax d'août 2026, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Gorythmic Gigamax ?

Quelles sont les faiblesses de Gorythmic Gigamax ?

Gorythmic Gigamax est un Pokémon de type Plante, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Gorythmic Gigamax est particulièrement sensible :

  • Insecte
  • Feu
  • Vol
  • Glace 
  • Poison

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Quelles sont les forces de Gorythmic Gigamax ?

Au contraire, Gorythmic Gigamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 

  • Électrik
  • Plante
  • Sol
  • Eau

Quels Pokémon choisir pour battre Gorythmic Gigamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Gorythmic Gigamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.

  • Pyrobut Gigamax / Pyrobut Dynamax → Danse Flammes + Pyroball G-Max/Pyromax
  • Dracaufeu Gigamax → Danse Flammes + Fournaise G-Max
  • Darumacho Dynamax → Calcination + Pyromax
  • Sulfura Dynamax → Danse Flammes + Pyromax
  • Pyroli Dynamax → Danse Flammes + Pyromax
  • Ho-Oh Dynamax → Calcination + Pyromax
  • Givrali Dynamax → Souffle Glacé + Cryomax
  • Miasmax Gigamax → Bélier + Pestilence G-Max
  • Déflaisan Dynamax → Lame d'Air + Aéromax
  • Salarsen Dynamax → Acide + Toxinomax 
  • Dracaufeu Dynamax → Danse Flammes + Pyromax
  • Éthernatos → Draco-Queue + Canon Dynamax
  • Papilusion Gigamax → Survinsecte + Illusion G-Max
  • Métalosse Dynamax → Taillade + Insectomax
  • Lokhlass Gigamax → Vague Psy + Résonance G-Max

Tanks

  • Corvaillus Dynamax
  • Florizarre Dynamax
  • Zamazenta Forme Bouclier Suprême
  • Registeel Dynamax
  • Dracaufeu Dynamax
  • Duralugon Dynamax
  • Leuphorie Dynamax
  • Latias Dynamax

Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax, appartenant à un type auquel Gorythmic est sensible pour le vaincre.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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