Pokémon GO : Étude ponctuelle Insectomania, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 mars 2025 à 10h51
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Insectomania sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Insectomania, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement Insectomania se déroulant du 26 au 30 mars 2025, les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle gratuite, et celle-ci vous demandera de capturer beaucoup de Pokémon de type Insecte. En effet, la dernière tâche vous missionne d'en attraper 150, ce qui devrait vous prendre un certain temps. Toutefois, vous serez grassement récompensé pour vos efforts, puisque vous obtiendrez des rencontre avec des Pokémon à l'affiche de cet événement, comme Grillepattes. Notez enfin qu'une autre étude ponctuelle est aussi disponible pendant Insectomania 2025, mais que cette seconde étude est payante. Les détails sur son contenu sont disponibles dans notre article. 

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Insectomania, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle gratuite Insectomania, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Insectomania (1/2)

Récompenses bonus : 1 Module Leurre, une rencontre avec Munja 
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon de type Insecte → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 25 Pokémon de type Insecte → une rencontre avec Bombydou
    • Attraper 50 Pokémon de type Insecte → une rencontre avec Muciole 
    • Attraper 75 Pokémon de type Insecte → une rencontre avec Lumivole
    • Attraper 100 Pokémon de type Insecte → une rencontre avec Grillepattes 
    • Attraper 150 Pokémon de type Insecte → une rencontre avec Hachécateur
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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