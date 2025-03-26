Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Insectomania, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 mars 2025 à 10h43
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Insectomania sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Insectomania, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement Insectomania se déroulant du 26 au 30 mars 2025, les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle payante octroyant notamment des rencontres avec des Pokémon de type Insecte. La complétion des tâches, axées sur la capture de Pokémon, vous permettra aussi de remporter quelques consommables ainsi que de l'expérience et des Poussières d'Étoile. Notez qu'une autre étude ponctuelle, celle-ci étant d'ailleurs gratuite, est disponible pendant les festivités. Retrouvez les détails sur ce point dans notre article.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Insectomania, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Insectomania, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Insectomania (1/2)

Récompenses bonus : 2 000 Poussières d'Étoile, 4 000 PX, 1 Module Leurre
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Bombydou
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Muciole 
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Lumivole
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Insécateur
    • Attraper 35 Pokémon → une rencontre avec Grillepattes 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Insectomania (2/2)

Récompenses bonus : 4 000 Poussières d'Étoile, 8 000 PX, 2 Passes de combat premium
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Bombydou
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Muciole
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Lumivole
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Insécateur
    • Attraper 35 Pokémon → une rencontre avec Grillepattes
    • Attraper 40 Pokémon → une rencontre avec Scarhino
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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