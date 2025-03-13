Pokémon GO : Étude ponctuelle Fête des couleurs 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Fête des couleurs 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
À l'occasion de l'événement de la Fête des couleurs 2025
se déroulant du 13 au 17 mars, les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle gratuite. Celle-ci vous accordera diverses rencontres avec des Pokémon à l'affiche pendant les festivités, ainsi quelques consommables supplémentaires. Les tâches qui vous seront confiées seront variées, mais ne devraient pas vous poser de difficulté particulière. Notez qu'une étude ponctuelle payante
est également disponible pour l'occasion.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle gratuite Fête des couleurs 2025
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Fête des couleurs 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Fête des couleurs 2025 (1/2)
Récompenses bonus : 1 500 Poussières d'Étoile, 2 000 PX, 4 Supers Bonbons
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Coxy
- Effectuer 15 Lancers à effet → une rencontre avec Pohm
- Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Têtampoule
- Faire tourner 15 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Tadmorv d'Alola
- Envoyer 15 cadeaux à des amis → une rencontre avec Amagara
- Effectuer 15 Supers Lancers → une rencontre avec Crabagarre
- Attraper 8 espèces différentes de Pokémon → une rencontre avec Denticrisse
- Échanger un Pokémon → une rencontre avec Denticrisse
- Utiliser un Encens → un Encens
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