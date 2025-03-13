Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fête des couleurs 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Fête des couleurs 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
À l'occasion de l'événement de la Fête des couleurs 2025
se déroulant du 13 au 17 mars, les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle payante. Celle-ci est disponible pour la somme de 2,19 € et vous demandera de compléter deux fois les mêmes missions pour obtenir une multitude de rencontres avec Denticrisse. En plus de cela, vous recevrez quelques consommables ainsi que des Poussières d'Étoile. Notez qu'une étude ponctuelle gratuite est également disponible pour l'occasion.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Fête des couleurs 2025
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Fête des couleurs 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Fête des couleurs 2025 (1/2)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1 Module Leurre, 1 Encens
- Étapes
- Attraper 7 Pokémon → une rencontre avec Denticrisse
- Effectuer 5 Lancers à effet → une rencontre avec Denticrisse
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Denticrisse
- Envoyer 2 cadeaux à des amis → une rencontre avec Denticrisse
- Utiliser un Encens → une rencontre avec Denticrisse
- Attraper 7 Pokémon → un Encens
Étude ponctuelle premium Fête des couleurs 2025 (2/2)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1 Module Leurre, 1 Encens
- Étapes
- Attraper 7 Pokémon → une rencontre avec Denticrisse
- Effectuer 5 Lancers à effet → une rencontre avec Denticrisse
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Denticrisse
- Envoyer 2 cadeaux à des amis → une rencontre avec Denticrisse
- Utiliser un Encens → une rencontre avec Denticrisse
- Attraper 7 Pokémon → un Encens
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